Отепя. Чоловічий спринт. Онлайн-трансляція

У четвер, 12 березня, в естонському Отепя чоловічою спринтерською гонкою розпочнеться восьмий етап Кубку світу з біатлону.

Україну в гонці представлять Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Богдан Цимбал, Богдан Борковський та Артем Тищенко.

Чоловічий спринт розпочнеться о 16:15 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію гонки.

16:42. Мандзин чисто відстрілявся на лежці! 11 проміжне місце, +19,0 від шведа Брандта. 16:39. Підручний заробляє коло штрафу на першому вогневому рубежі. 16:37. Богдан Цимбал теж вже стартував. 16:34. Розпочалася гонка для ще одного українця Віталія Мандзина. 16:33. Наразі після першої стрільби лідирує норвежець Ісак Фрай, який випереджає на 6,4 секунди латвійця Расторгуєвса. 16:30. Підручний стартував. 16:25. До старту першого з українців Дмитра Підручного залишається 10 хвилин. 16:15. Гонка розпочалася!

Нагадаємо, етап Кубку світу в Отепя триватиме до 15 січня включно.