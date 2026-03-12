Українська правда
Отепя. Чоловічий спринт. Онлайн-трансляція

Денис Шаховець — 12 березня 2026, 15:50
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko
У четвер, 12 березня, в естонському Отепя чоловічою спринтерською гонкою розпочнеться восьмий етап Кубку світу з біатлону.

Україну в гонці представлять Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Богдан Цимбал, Богдан Борковський та Артем Тищенко.

Чоловічий спринт розпочнеться о 16:15 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію гонки.

16:42. Мандзин чисто відстрілявся на лежці! 11 проміжне місце, +19,0 від шведа Брандта.

16:39. Підручний заробляє коло штрафу на першому вогневому рубежі.

16:37. Богдан Цимбал теж вже стартував.

16:34. Розпочалася гонка для ще одного українця Віталія Мандзина.

16:33. Наразі після першої стрільби лідирує норвежець Ісак Фрай, який випереджає на 6,4 секунди латвійця Расторгуєвса.

16:30. Підручний стартував.

16:25. До старту першого з українців Дмитра Підручного залишається 10 хвилин.

16:15. Гонка розпочалася!

Нагадаємо, етап Кубку світу в Отепя триватиме до 15 січня включно.

