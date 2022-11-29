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ЧС-2022, чемпіонат світу з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці

Сьогодні 08:30 24427 0
ЧС-2022, чемпіонат світу з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці
#Чемпіонат світу-2022 з футболу

Джерело - Чемпіон.

  1. Фінальна стадія 22-го чемпіонату світу з футболу ФІФА відбудеться в Катарі з 20 листопада по 18 грудня. 32 команди, які подолали відбірковий турнір розподілено на 8 груп. До 1/8 фіналу виходять команди, які посядуть перші дві сходинки в турнірній таблиці своєї групи.

Розклад і турнірна таблиця ЧС-2022

Група A

М Команда І В Н П Г О
1  Нідерланди 2 1 1 0 3-1 4
2  Еквадор 2 1 1 0 3-1 4
3  Сенегал 2 1 0 1 3-3 3
4  Катар 2 0 0 2 1-5 0

1-й тур

  • 20 листопада | Катар - Еквадор | 0:2
  • 21 листопада | Сенегал - Нідерланди | 0:2

2-й тур

  • 25 листопада | 15:00 | Катар - Сенегал | 1:3
  • 25 листопада | 18:00 | Нідерланди - Еквадор | 1:1

3-й тур

  • 29 листопада17:00 | Еквадор - Сенегал
  • 29 листопада | 17:00 | Нідерланди - Катар

Група B

М Команда І В Н П Г О
1  Англія 2 1 1 0 6-2 4
2  Іран 2 1 0 1 4-6 3
3  США 2 0 2 0 1-1 2
4  Вельс 2 0 1 1 1-3 1

1-й тур

  • 21 листопада | Англія - Іран | 6:2
  • 21 листопада | США - Вельс | 1:1

2-й тур

  • 25 листопада | 12:00 | Вельс - Іран | 0:2
  • 25 листопада | 21:00 | Англія - США | 0:0

3-й тур

  • 29 листопада | 21:00 | Іран - США
  • 29 листопада | 21:00 | Вельс - Англія

Група C

М Команда І В Н П Г О
1  Польща 2 1 1 0 2-0 4
2  Аргентина 2 1 0 1 3-2 3
3  Саудівська Аравія 2 1 0 1 2-3 3
4  Мексика 2 0 1 1 0-2 1

1-й тур

  • 22 листопада | 12:00 | Аргентина - Саудівська Аравія | 1:2
  • 22 листопада | 18:00 | Мексика - Польща | 0:0

2-й тур

  • 26 листопада | 15:00 | Польща - Саудівська Аравія | 2:0
  • 26 листопада | 21:00 | Аргентина - Мексика | 2:0

3-й тур

  • 30 листопада | 21:00 | Польща - Аргентина
  • 30 листопада | 21:00 | Саудівська Аравія - Мексика

Група D

М Команда І В Н П Г О
1  Франція 2 2 0 0 6-2 6
2  Австралія 2 1 0 1 2-4 3
3  Данія 2 0 1 1 1-2 1
4  Туніс 2 0 1 1 0-1 1

1-й тур

  • 22 листопада | 15:00 | Данія - Туніс | 0:0
  • 22 листопада | 21:00 | Франція - Австралія | 4:1

2-й тур

  • 26 листопада | 12:00 | Туніс - Австралія | 0:1
  • 26 листопада | 18:00 | Франція - Данія | 2:1

3-й тур

  • 30 листопада | 17:00 | Туніс - Франція
  • 30 листопада | 17:00 | Австралія - Данія

Група E

М Команда І В Н П Г О
1  Іспанія 2 1 1 0 8-1 4
2  Японія 2 1 0 1 2-2 3
3  Коста-Рика 2 1 0 1 1-7 3
4  Німеччина 2 0 1 1 2-3 1

1-й тур

  • 23 листопада | 15:00 | Німеччина - Японія - 1:2
  • 23 листопада | 18:00 | Іспанія - Коста-Рика - 7:0

2-й тур

  • 27 листопада | 12:00 | Японія - Коста-Рика - 0:1
  • 27 листопада | 21:00 | Іспанія - Німеччина - 1:1

3-й тур

  • 1 грудня | 21:00 | Японія - Іспанія
  • 1 грудня | 21:00 | Коста-Рика - Німеччина

Група F

М Команда І В Н П Г О
1  Хорватія 2 1 1 0 4-1 4
2  Марокко 2 1 1 0 2-0 4
3  Бельгія 2 1 0 1 1-2 3
4  Канада 2 0 0 2 1-5 0

1-й тур

  • 23 листопада | 12:00 | Марокко - Хорватія - 0:0
  • 23 листопада | 21:00 | Бельгія - Канада - 1:0

2-й тур

  • 27 листопада | 15:00 | Бельгія - Марокко - 0:2
  • 27 листопада | 18:00 | Хорватія - Канада - 4:1

3-й тур

  • 1 грудня | 17:00 | Хорватія - Бельгія
  • 1 грудня | 17:00 | Канада - Марокко

Група G

М Команда І В Н П Г О
1  Бразилія 2 2 0 0 3-0 6
2  Швейцарія 2 1 0 1 1-1 3
3  Камерун 2 0 1 1 3-4 1
4  Сербія 2 0 1 1 3-5 1

1-й тур

  • 24 листопада | 12:00 | Швейцарія - Камерун - 1:0
  • 24 листопада | 21:00 | Бразилія - Сербія - 2:0

2-й тур

  • 28 листопада | 12:00 | Камерун - Сербія - 3:3
  • 28 листопада | 18:00 | Бразилія - Швейцарія - 1:0

3-й тур

  • 2 грудня | 21:00 | Сербія - Швейцарія
  • 2 грудня | 21:00 | Камерун - Бразилія

Група H

М Команда І В Н П Г О
1  Португалія 2 2 0 0 5-2 6
2  Гана 2 1 0 1 5-5 3
3  Уругвай 2 0 1 1 0-2 1
4  Південна Корея 2 0 1 1 2-3 1

1-й тур

  • 24 листопада | 15:00 | Уругвай - Південна Корея - 0:0
  • 24 листопада | 18:00 | Португалія - Гана - 3:2

2-й тур

  • 28 листопада | 15:00 | Південна Корея - Гана - 2:3
  • 28 листопада | 21:00 | Португалія - Уругвай - 2:0

3-й тур

  • 2 грудня | 17:00 | Південна Корея - Португалія
  • 2 грудня | 17:00 | Гана - Уругвай

Правила розподілу місць

1. Кількість очок, набраних в усіх матчах у групі;
2. Різниця м'ячів у всіх матчах у групі;
3. Кількість забитих м'ячів у всіх матчах у групі;
4. Кількість очок, набрана в матчах між командами з рівними показниками;
5. Різниця м'ячів в матчах між командами з рівними показниками;
6. Кількість забитих м'ячів у матчах між командами з рівними показниками;
7. Очки фейр-плей в усіх матчах у групі (гравець може отримати лише одне з перерахованих покарань за один матч):
  • Жовта картка: –1 бал;
  • Непряма червона (дві жовті картки): –3 бали;
  • Пряма червона картка: –4 бали;
  • Жовта та пряма червона картки: –5 бали;
8. Жеребкування.

1/8 фіналу

  1. 3 грудня | 18:00 | A1 - B2
  2. 3 грудня | 22:00 | C1 - D2
  3. 4 грудня | 18:00 | D1 - C2
  4. 4 грудня | 22:00 | B1 - A2
  5. 5 грудня | 18:00 | E1 - F2
  6. 5 грудня | 22:00 | G1 - H2
  7. 6 грудня | 18:00 | F1 - E2
  8. 6 грудня | 18:00 | H1 - G2

1/4 фіналу

  1. 9 грудня | 18:00 | E1/F2 - G1/H2
  2. 9 грудня | 22:00 | A1/B2 - C1/D2
  3. 10 грудня | 18:00 | F1/E2 - H1/G2
  4. 10 грудня | 22:00 | D1/C2 - B1/A2

1/2 фіналу

  1. 13 грудня | 18:00 | E1/F2 - G1/H2 — A1/B2 - C1/D2
  2. 14 грудня | 22:00 | F1/E2 - H1/G2 — D1/C2 - B1/A2

За третє місце

  • 17 грудня | 18:00

Фінал

  • 18 грудня | 18:00

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