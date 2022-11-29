ЧС-2022, чемпіонат світу з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці

Джерело - Чемпіон.

Фінальна стадія 22-го чемпіонату світу з футболу ФІФА відбудеться в Катарі з 20 листопада по 18 грудня. 32 команди, які подолали відбірковий турнір розподілено на 8 груп. До 1/8 фіналу виходять команди, які посядуть перші дві сходинки в турнірній таблиці своєї групи.

Розклад і турнірна таблиця ЧС-2022

Група A

М Команда І В Н П Г О 1 Нідерланди 2 1 1 0 3-1 4 2 Еквадор 2 1 1 0 3-1 4 3 Сенегал 2 1 0 1 3-3 3 4 Катар 2 0 0 2 1-5 0

1-й тур

20 листопада | Катар - Еквадор | 0:2

Катар - Еквадор | 21 листопада | Сенегал - Нідерланди | 0:2

2-й тур

25 листопада | 15:00 | Катар - Сенегал | 1:3

25 листопада | 18:00 | Нідерланди - Еквадор | 1:1

3-й тур

29 листопада | 17:00 | Еквадор - Сенегал

17:00 | Еквадор - Сенегал 29 листопада | 17:00 | Нідерланди - Катар

Група B

М Команда І В Н П Г О 1 Англія 2 1 1 0 6-2 4 2 Іран 2 1 0 1 4-6 3 3 США 2 0 2 0 1-1 2 4 Вельс 2 0 1 1 1-3 1

1-й тур

21 листопада | Англія - Іран | 6:2

21 листопада | США - Вельс | 1:1

2-й тур

25 листопада | 12:00 | Вельс - Іран | 0:2

25 листопада | 21:00 | Англія - США | 0:0

3-й тур

29 листопада | 21:00 | Іран - США

29 листопада | 21:00 | Вельс - Англія

Група C

М Команда І В Н П Г О 1 Польща 2 1 1 0 2-0 4 2 Аргентина 2 1 0 1 3-2 3 3 Саудівська Аравія 2 1 0 1 2-3 3 4 Мексика 2 0 1 1 0-2 1

1-й тур

22 листопада | 12:00 | Аргентина - Саудівська Аравія | 1:2

22 листопада | 18:00 | Мексика - Польща | 0:0

2-й тур

26 листопада | 15:00 | Польща - Саудівська Аравія | 2:0

26 листопада | 21:00 | Аргентина - Мексика | 2:0

3-й тур

30 листопада | 21:00 | Польща - Аргентина

30 листопада | 21:00 | Саудівська Аравія - Мексика

Група D

М Команда І В Н П Г О 1 Франція 2 2 0 0 6-2 6 2 Австралія 2 1 0 1 2-4 3 3 Данія 2 0 1 1 1-2 1 4 Туніс 2 0 1 1 0-1 1

1-й тур

22 листопада | 15:00 | Данія - Туніс | 0:0

22 листопада | 21:00 | Франція - Австралія | 4:1

2-й тур

26 листопада | 12:00 | Туніс - Австралія | 0:1

26 листопада | 18:00 | Франція - Данія | 2:1

3-й тур

30 листопада | 17:00 | Туніс - Франція

30 листопада | 17:00 | Австралія - Данія

Група E

М Команда І В Н П Г О 1 Іспанія 2 1 1 0 8-1 4 2 Японія 2 1 0 1 2-2 3 3 Коста-Рика 2 1 0 1 1-7 3 4 Німеччина 2 0 1 1 2-3 1

1-й тур

23 листопада | 15:00 | Німеччина - Японія - 1:2

23 листопада | 18:00 | Іспанія - Коста-Рика - 7:0

2-й тур

27 листопада | 12:00 | Японія - Коста-Рика - 0:1

27 листопада | 21:00 | Іспанія - Німеччина - 1:1

3-й тур

1 грудня | 21:00 | Японія - Іспанія

1 грудня | 21:00 | Коста-Рика - Німеччина

Група F

М Команда І В Н П Г О 1 Хорватія 2 1 1 0 4-1 4 2 Марокко 2 1 1 0 2-0 4 3 Бельгія 2 1 0 1 1-2 3 4 Канада 2 0 0 2 1-5 0

1-й тур

23 листопада | 12:00 | Марокко - Хорватія - 0:0

23 листопада | 21:00 | Бельгія - Канада - 1:0

2-й тур

27 листопада | 15:00 | Бельгія - Марокко - 0:2

27 листопада | 18:00 | Хорватія - Канада - 4:1

3-й тур

1 грудня | 17:00 | Хорватія - Бельгія

1 грудня | 17:00 | Канада - Марокко

Група G

М Команда І В Н П Г О 1 Бразилія 2 2 0 0 3-0 6 2 Швейцарія 2 1 0 1 1-1 3 3 Камерун 2 0 1 1 3-4 1 4 Сербія 2 0 1 1 3-5 1

1-й тур

24 листопада | 12:00 | Швейцарія - Камерун - 1:0

24 листопада | 21:00 | Бразилія - Сербія - 2:0

2-й тур

28 листопада | 12:00 | Камерун - Сербія - 3:3

28 листопада | 18:00 | Бразилія - Швейцарія - 1:0

3-й тур

2 грудня | 21:00 | Сербія - Швейцарія

2 грудня | 21:00 | Камерун - Бразилія

Група H

М Команда І В Н П Г О 1 Португалія 2 2 0 0 5-2 6 2 Гана 2 1 0 1 5-5 3 3 Уругвай 2 0 1 1 0-2 1 4 Південна Корея 2 0 1 1 2-3 1

1-й тур

24 листопада | 15:00 | Уругвай - Південна Корея - 0:0

24 листопада | 18:00 | Португалія - Гана - 3:2

2-й тур

28 листопада | 15:00 | Південна Корея - Гана - 2:3

28 листопада | 21:00 | Португалія - Уругвай - 2:0

3-й тур

2 грудня | 17:00 | Південна Корея - Португалія

2 грудня | 17:00 | Гана - Уругвай

Правила розподілу місць

1. Кількість очок, набраних в усіх матчах у групі;

2. Різниця м'ячів у всіх матчах у групі;

3. Кількість забитих м'ячів у всіх матчах у групі;

4. Кількість очок, набрана в матчах між командами з рівними показниками;

5. Різниця м'ячів в матчах між командами з рівними показниками;

6. Кількість забитих м'ячів у матчах між командами з рівними показниками;

7. Очки фейр-плей в усіх матчах у групі (гравець може отримати лише одне з перерахованих покарань за один матч):

Жовта картка: –1 бал;

Непряма червона (дві жовті картки): –3 бали;

Пряма червона картка: –4 бали;

Жовта та пряма червона картки: –5 бали;

8. Жеребкування.

1/8 фіналу

3 грудня | 18:00 | A1 - B2 3 грудня | 22:00 | C1 - D2 4 грудня | 18:00 | D1 - C2 4 грудня | 22:00 | B1 - A2 5 грудня | 18:00 | E1 - F2 5 грудня | 22:00 | G1 - H2 6 грудня | 18:00 | F1 - E2 6 грудня | 18:00 | H1 - G2

1/4 фіналу

9 грудня | 18:00 | E1/F2 - G1/H2 9 грудня | 22:00 | A1/B2 - C1/D2 10 грудня | 18:00 | F1/E2 - H1/G2 10 грудня | 22:00 | D1/C2 - B1/A2

1/2 фіналу

13 грудня | 18:00 | E1/F2 - G1/H2 — A1/B2 - C1/D2 14 грудня | 22:00 | F1/E2 - H1/G2 — D1/C2 - B1/A2

За третє місце

17 грудня | 18:00

Фінал