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Збірна Японії несподівано програла Коста-Риці у 2 турі ЧС-2022

Сьогодні 13:54 299 0
Фуллер забив єдиний гол у матчі
Збірна Японії несподівано програла Коста-Риці у 2 турі ЧС-2022
#Коста-Рика, #ЧС-2022, #Японія

Джерело - Чемпіон.

У матчі другого туру групи Е чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Японії зазнала поразки від Коста-Рики.

Перша половина зустрічі була зовсім блідою. Команди не форсували події на футбольному полі. Збірна Коста-Рики більше контролювала м'яч та била по воротах. Але як костариканці, так і японці не влучали у ворота. На перерву команди пішли без забитих голів.

На старті другого тайму зустрічі Моріта змарнував стовідсотковий гольовий момент - м'яч летів під перекладину, але Навас виконав неймовірний сейв.

На 81-ій хвилині матчу Коста-Рика вийшла вперед. Фуллер замкнув блискучу передачу Сенса кволим ударом по центру воріт, але м’яч все ж опиняється в сітці, оскільки голкіпер відверто не очікував такого удару.

На 88-ій хвилині зустрічі Камада у штрафному майданчику прийняв передачу врозріз між захисниками збірної Коста-Рики та пробив у напрямку лівого нижнього кута воріт, але Навас здійснив чудовий сейв. Матч завершився з рахунком 1:0 на користь збірної Коста-Рики.

Сьогодні, 27 листопада, у цій групі відбудеться ще один матч, в якому Іспанія зіграє з Німеччиною. Початок матчу о 21:00.

У третьому турі чемпіонату світу, 1 грудня, збірна Японії зіграє з Іспанією, а Коста-Рика - з Німеччиною.

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022
Група Е, 2 тур
27 листопада, 2022 рік

Японія - Коста-Рика 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 81 Фуллер

Японія: Гонда, Ямане (Мітома 62), Ітакура, Йосіда, Нагатомо (Хірокі Іто 46), Ендо, Моріта, Доан (Дзюнья Іто 67), Камада, Сома (Мінаміно 83), Уеда (Асано 46)

Коста-Рика: Навас, Ов'єдо, Кальво, Востон, Дуарте, Фуллер, Кемпбелл (Чакон 90+5), Техеда, Борхес (Салас 89), Торрес (Агілера 65), Контрерас (Беннетт 65)

Попередження: Ямане 44, Ітакура 84, Ендо 90+3 - Контрерас 41, Борхес 61, Кальво 70

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