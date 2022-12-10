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Збірна Португалії несподівано поступилася Марокко в 1/4 фіналу ЧС-2022

Сьогодні 18:57 591 1
Визначився третій півфіналіст турніру
Збірна Португалії несподівано поступилася Марокко в 1/4 фіналу ЧС-2022
Фото: AFP
#Марокко, #Португалія, #ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

У матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Португалії поступилася Марокко.

На старті матчу  Фелікс вистрибнув найвище за захисників суперника у штрафному майданчику та замкнув подачу зі стандарту - голкіпер марокканців парирував його удар. Через дві хвилини Ен Несірі відповів моментом, пробивши головою вище воріт португальців.

Далі воротам більше загрожували португальці. Геррейро в один дотик пробивав - його удар заблокував захисник марокканців. Потім Фелікс встиг першим на добивання, але не пробив юрбу гравців обох команд. А на 42-ій хвилині матчу було відкрито рахунок - м'яч влетів у сітку воріт у ворота Португалії. В одній з небагаточисельній атаці (португальці більше контролювали м'яч та більше завдали ударів) Ен Несірі ударом головою чудово замкнув передачу Аттіат-Аллаля.

Наприкінці першого тайму Фернандеш сильно пробивав, але каркас воріт врятував Марокко. А у наступній атаці Фернандеш у боротьбі з опонентом впав у штрафному майданчику суперника, але арбітр не призначив пенальті.

На 51-ій хвилині зустрічі отримав травму Невіш і замість нього вийшов Роналду. На 58-ій хвилині матчу Рамос з чудової позиції пробив повз ворота. Через шість хвилин Фернандеш пробив поруч зі штангою воріт марокканців.

На 83-ій хвилині зустрічі Фелікс отримав передачу-цукерочку на межі штрафного майданчика та пробив у ліву дев'ятку - голкіпер Буну у неймовірному стрибку парирував удар португальця. Через пару хвилин Буну потягнув удар Роналду.

У компенсовані хвилини зустрічі гравець Марокко Шеддіра отримав два попередження і його команда залишилася у меншості. Марокканці, граючи у меншості, могли подвоїти рахунок, але Абухлаль не реалізував вихід віч-на-віч з голкіпером португальців. Збірна Марокко змогла втримати переможний рахунок - 1:0. Збірна Марокко стала третім півфіналістом турніру. У матчі 1/2 фіналу, який відбудеться 14 грудня, Марокко зіграє з переможцем пари Англія - Франція.

Раніше до півфіналу вийшли збірні Хорватії та Аргентини, які у чвертьфіналі відповідно перемогли Бразилію та Нідерланди.

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022
1/4 фіналу
10 грудня, 2022 рік

Марокко - Португалія 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 42 Ен Несірі

Марокко: Буну, Хакімі, Саїсс (Дарі 58), Ель-Ямік, Аттіят-Алла, Амрабат, Унаї, Амалла (Банун 65), Зієш (Джабран 82), Ен-Несірі (Хеддіра 65), Буфаль (Абухлаль 82)

Португалія: Д. Кошта, Далот (Хорта 80), Діаш, Пепе, Геррейру (Канселу 51), Невеш (Кріштіану Роналду 52), Отавіу, (Вітінья 69), Б. Фернандеш, Б. Сілва, Рамуш (Леау 69), Фелікс

Попередження: Дарі 70, Хеддіра 90+3 - Вітінья 87

Вилучення: Хеддіра 90+4 (друга жовта)

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