Визначився останній суперник збірної України на Олімпійських іграх-2024

Джерело - Чемпіон.

Визначився останній суперник олімпійської збірної України з футболу на груповому етапі Олімпійських ігор-2024 у Парижі.

Четвертою командою у квартеті B став Ірак. Команда здобула путівку на Олімпіаду як бронзовий призер Кубку Азії U-23. У матчі за 3 місце Ірак переміг Індонезію з рахунком 2:1.

Отже, Україна зустрінеться у групі B з Аргентиною, Марокко та Іраком.

Зазначимо, що саме проти іракців команда Руслана Ротаня зіграє у першому матчі на турнірі 24 липня.

Група B

Аргентина

Марокко

Ірак

Україна

Розклад матчів збірної України

24 липня, 20:00. Україна – Ірак

27 липня, 18:00. Україна – Марокко

30 липня, 18:00. Україна – Аргентина

Футбольний турнір ОІ-2024 відбуватиметься з 24 липня по 10 серпня. Окрім міста-господаря Парижа, матчі також гратимуть у Бордо, Десін-Шарп'є, Марселі, Нанті, Ніцці та Сент-Етьєні. У стадію плей-оф з кожної групи вийдуть по дві команди.

Українська команда вперше візьме участь у цих змаганнях. Нагадаємо, олімпійську ліцензію вдалося здобути завдяки виходу збірної України U21 у півфінал молодіжного Євро-2023.

Нагадаємо, чинний переможець олімпійського футбольного турніру — збірна Бразилії, яка у фіналі Олімпіади-2020 в Токіо перемогла Іспанію (2:1 після овертаймів). Бронзові медалі виграла Мексика, яка у матчі за 3 місце здолала країну-господарку Японію (3:1).

Нещодавно головний тренер олімпійської збірної Руслан Ротань розповів, як буде вирішуватися проблема виклику футболістів на ОІ-2024.