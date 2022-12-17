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Збірна Хорватії переграла Марокко та стала бронзовою призеркою ЧС-2022

Сьогодні 18:57 267 0
Визначився перший володар медалей турніру
Збірна Хорватії переграла Марокко та стала бронзовою призеркою ЧС-2022
#Марокко, #Хорватія, #ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

У матчі за третє місце чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Хорватії святкувала впевнену перемогу над Марокко.

На старті матчу команди обмінялися забитими голами. Перішич звільнився від опіки та після подачі зі штрафного переадресував м'яч Гвардіол, який ударом головою відправив м'яч у сітку воріт 1:0. Марокканці досить швидко зрівняли рахунок. Дарі опинився першим на м’ячі, головою спрямувавши його у сітку впритул до правої штанги - 1:1.

У середині тайму Модрич міг забити гол - він з межі штрафного майданчика пробив низом по центру воріт, але голкіпер Буну парирував його удар.

На 37-ій хвилині матчу Зієш виконав вдалу передачу зі штрафного на Ен Несірі (Марокко), який ударом головою пробив поруч із лівою штангою воріт. А через 5 хвилин Оршич відгукнувся на передачу Лівая та відправив м'яч у сітку воріт рикошетом від правої штанги - 2:1.

Матч завершився з рахунком 2:1. Збірна Хорватії стала бронзовою призеркою турніру. Нагадаємо, що у фіналі, який відбудеться 18 грудня, Франція зіграє з Аргентиною. Раніше у півфіналі збірна Франції перемогла Марокко (2:0), а Аргентина розгромила Хорватію (3:0).

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022
Матч за третє місце
17 грудня, 2022 рік

Хорватія - Марокко 2:1 (2:1)

Голи: 1:0 - 7 Гвардіол, 1:1 - 9 Дарі, 2:1 - 42 Оршич

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