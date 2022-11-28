Збірна Південної Кореї поступилася Гані у 2 турі ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

У матчі другого туру групи Н чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Південної Кореї здобула перемогу над Ганою.

Гравці Південної Кореї активніше розпочали матч, але вже перше загострення біля їх воріт завершилося взяття воріт. Салісу підхопив м'яч після метушні в штрафному майданчику та з легкістю переграв воротаря з близької відстані.

На 34-ій хвилині матчу Джордан Аю віддав ідеальну передачу Кудусу, який ударом головою забив гол із близької відстані - 0:2. Гравці Гани чудово використали свої моменти. А от корейцям не вистачало влучності при завершенні своїх атак, хоч вони у першій половині більше контролювали м'яч - 59% проти 41-го.

Ки Син Чо зумів збірну Південну Кореї до гри, за короткий інтервал гри забивши два голи. Спочатку він після майстерної передачі, результативно пробив головою вниз по центру воріт. А через три хвилини Ки Син Чо скористався передачею Джин Су Кіма та з легкістю переграв голкіпера, з близької відстані пробивши головою по центру воріт - 2:2.

На 68-ій хвилині збірна Гани знову вийшла вперед - Кудус оформив дубль у матчі.

Далі гравці збірної Південної Кореї створили чотири хороші моменти для взяття воріт (Кан Ін Лі та Джин Су Кім двічі були на вістрі атак), але жоден з них не використали. Гравці Південної Кореї більше контролювали м'яч, ніж суперник, більше били по воротах, але зазнали поразки - 2:3.

Сьогодні, 28 листопада, у групі Н відбудеться ще один матч - Португалія зіграє з Уругваєм. Початок о 21:00.

У третьому турі чемпіонату світу, 2 грудня, збірна Південної Кореї зіграє з Португалією, а Гана - з Уругваєм.

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022

Група Н, 2 тур

28 листопада, 2022 рік

Південна Корея - Гана 2:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 24 Салісу, 0:2 - 34 Кудус, 1:2 - 58 Чо Ки Син, 2:2 - 61 Чо Ки Син, 2:3 - 68 Кудус

Південна Корея: Кім Син-Кю, Кім Джін Су, Кім Мін Дже (Квон Ген Вон 20), Чон У Ен (Хван Ій Джо 79), Хван Ін Бом, Сон Хін Мін, Чо Гю Сон, Кім Мун Хван, Кім Ен Гвон, Квон Чхан Хун (Лі Кан Ін 57), Чжон Ву Ен (На Сан Хо 46)

Гана: Лоуренс Аті, Тарік Лемпті (Деніс Одої 78), Мохаммед Салісу, Томас Парті, Джордан Айю (Даніел-Кофі К'єре 79), Андре Айю (Камалдін Сулемана 78), Гідеон Менса (Абдул Раман Баба 88), Даніель Амарті, Іньякі Вільямс, Мохаммед Кудус (Александр Джику 83), Саліс Абдул Самед

Попередження: Чон У Ен 27, Кім Ен Гвон 77 - Даніель Амарті 21, Тарік Лемпті 73