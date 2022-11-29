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Збірна Сенегалу здолала Еквадор та вийшла до плей-оф ЧС-2022

Сьогодні 19:08 82 0
Збірна Сенегалу здолала Еквадор та вийшла до плей-оф ЧС-2022
#Еквадор, #Сенегал, #ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

У матчі третього туру групи А чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Еквадору програла Сенегалу.

Наприкінці першого тайму матчу Сарр реалізував пенальті (його було призначено за порушення правил Інкапіє проти Тюрпені) збірна Сенегалу вийшла вперед. 

На 68-ій хвилині матчу Кайседо з передачі Торреса зрівняв рахунок - 1:1. Але вже через дві хвилини Кулібалі забив гол і Сенегал знову вийшов вперед та піднявся на таку бажану другу сходинку групи А.

Сенегал здобув перемогу з рахунком 2:1 та посів друге місце у групі А. Це дозволило сенегальцям вийти з групи до плей-оф турніру.

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022
Група А, 3 тур
29 листопада, 2022 рік

Еквадор - Сенегал 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 44 Сарр (пен), 1:1 - 68 Кайседо, 1:2 - 70 Кулібалі

Еквадор: Галіндес, Пресіадо (Поросо 85), Торрес, Хінкапі, Еступіньян, Франко, Кайседо, Груесо (Сіфуентес 46), Плата (Сармієнто 46), Естрада (Реаско 63), Валенсія

Сенегал: Е. Менді, Сабалі, Кулібалі, Діалло, Джейкобс, І. Гей, П. Гей, Сісс (Н. Менді 74), Сарр, Ндіайє (Дьєнг 74), Діа (Сiссе 90+4)

Попередження: І. Гей 66

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