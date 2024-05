Гонка Формули-1 на узбережжі Атлантичного океану: усе про Гран-прі Маямі

У неділю, 5 травня, відбудеться гонка шостого етапу Формули-1 сезону-2024 — Гран-прі Маямі. Американське місто, що розташоване на узбережжі Атлантичного океану, втретє прийматиме перегони Ф-1.

Зазначимо, що єдиним переможцем Гран-прі Маямі є пілот Ред Булл Макс Ферстаппен, що тріумфував у 2022 та 2023 роках.

Зауважимо, що протягом цього вікенду відбудеться спринт, що є мініверсією гонки, за яку нараховуватимуться очки восьми найкращим пілотам. Переможець спринту здобуде 8 залікових балів, а восьмий гонщик — 1.

Також РБ та Феррарі підготували спеціальні лівреї до етапу в Маямі.

So fresh and so clean 🧼 The Miami livery you didn’t know you needed 🇺🇸 pic.twitter.com/hH1yoQIdRy