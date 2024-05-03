Гонка Формули-1 на узбережжі Атлантичного океану: усе про Гран-прі Маямі

Джерело - Чемпіон.

У неділю, 5 травня, відбудеться гонка шостого етапу Формули-1 сезону-2024 — Гран-прі Маямі. Американське місто, що розташоване на узбережжі Атлантичного океану, втретє прийматиме перегони Ф-1.

Зазначимо, що єдиним переможцем Гран-прі Маямі є пілот Ред Булл Макс Ферстаппен, що тріумфував у 2022 та 2023 роках.

Зауважимо, що протягом цього вікенду відбудеться спринт, що є мініверсією гонки, за яку нараховуватимуться очки восьми найкращим пілотам. Переможець спринту здобуде 8 залікових балів, а восьмий гонщик — 1.

Хронологія подій на Гран-прі Маямі-2024

Також РБ та Феррарі підготували спеціальні лівреї до етапу в Маямі.

So fresh and so clean 🧼 The Miami livery you didn’t know you needed 🇺🇸 pic.twitter.com/hH1yoQIdRy — Visa Cash App RB F1 Team (@visacashapprb) May 2, 2024

Ferrari reveal their livery for the upcoming Miami Grand Prix 💙#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/LaS3fz5eYt — Formula 1 (@F1) May 1, 2024

Протягом цього тижня стало відомо, що легендарний інженер Ред Булл Едріан Ньюї залишить команду в наступному році.

Чемпіон раніше повідомляв розклад першого американського етапу сезону.