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Збірна Хорватії зіграла внічию з Бельгією та вийшла до плей-оф ЧС-2022

Сьогодні 18:57 240 0
Збірна Хорватії зіграла внічию з Бельгією та вийшла до плей-оф ЧС-2022
#Бельгія, #Хорватія, #ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

У матчі третього туру групи F чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Хорватії зіграла внічию з Бельгією.

Матч завершився з рахунком 0:0.Останній шанс у бельгійців мав Лукаку, але на 87-ій хвилині пробив повз ворота. Збірна Хорватії із чотирма очками з другого місця вийшла до плей-оф ЧС-2022. А от бельгійці здобули чотири очки і залишають турнір.

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022
Група F, 3 тур
1 грудня, 2022 рік

Хорватія - Бельгія 0:0

Хорватія: Лівакович, Юранович, Ловрен, Гвардіол, Соса, Модрич, Брозович, Ковачич (Маєр, 90+2), Крамарич (Пашалич, 64), Лівая (Петкович, 64), Перішич

Бельгія: Куртуа, Меньє (Еден Азар, 87), Алдервейрелд, Вертонген, Кастань, Дендонкер, Вітцель, Де Брюйне, Мертенс (Лукаку, 46), Карраско, Троссард (Т. Азар, 59)

Попередження: Дендонкер 66

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