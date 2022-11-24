Гол Емболо приніс Швейцарії перемогу над Камеруном у 1 турі ЧС-2022

Єдиний гол у матчі забив уродженець Камеруна

Джерело - Чемпіон.

У матчі першого туру групи G чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Швейцарії мінімально переграла Камерун.

Поєдинок завершився з рахунком 1:0. Єдиний гол у зустрічі забив уродженець Камеруна Бріл Емболо, який виступає за швейцарську команду.

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022

Група F, 1 тур

24 листопада, 2022 рік

Швейцарія - Камерун 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 48 Емболо

Швейцарія: Зоммер, Відмер, Ельведі, Аканджі, Родрігес (Джемерт, 90), Шакірі (Окафор, 72), Джака, Фройлер, Соу (Фрай, 71), Варгас (Рідер, 81), Емболо (Сеферович, 72).

Камерун: Онана, Фаї, Нкулу, Кастеллетто, Толо, Замбо-Ангісса, Ум Гуе, Онгла (Ондуа, 68), Шупо-Мотінг (Абубакар, 74), Токо-Екамбі (Н'куду, 74), Мбемо (Нгамале, 81).

Попередження: Фаї 36, Ельведі 64, Аканджі 83