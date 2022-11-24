Головне
Бразилія - Сербія: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022
Сьогодні 09:16 792
Гол Емболо приніс Швейцарії перемогу над Камеруном у 1 турі ЧС-2022
Сьогодні 13:56 111
Бразилія з Неймаром та Португалія з Роналду стартують: розклад матчів 24 листопада на чемпіонаті світу-2022
Сьогодні 09:06 379
Бразилія - Сербія: онлайн-трансляція матчу ЧС-2022
Сьогодні 08:15 1373
Гол дня: Гаві потужним ударом упритул зі штангою довершив розгром Коста-Рики на ЧС-2022 - ВІДЕО
Вчора 23:45 432
Бельгія мінімально переграла Канаду в 1 турі ЧС-2022
Вчора 22:57 386
Іспанія декласувала Коста-Рику в 1 турі ЧС-2022
Вчора 20:10 472
Шахтар дотиснув Ворсклу у 15 турі УПЛ
Вчора 17:56 583
Японія сенсаційно перемогла Німеччину у 1 турі ЧС-2022
Вчора 17:45 845
Ноєр пропустив гол у ближній кут у сенсаційному матчі з Японією на ЧС-2022 - ВІДЕО
Вчора 17:34 1697
Прямі трансляції

Гол Емболо приніс Швейцарії перемогу над Камеруном у 1 турі ЧС-2022

Сьогодні 13:56 111 0
Єдиний гол у матчі забив уродженець Камеруна
Гол Емболо приніс Швейцарії перемогу над Камеруном у 1 турі ЧС-2022
Фото: AFP
#Чемпіонат світу-2022 з футболу

Джерело - Чемпіон.

У матчі першого туру групи G чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Швейцарії мінімально переграла Камерун.

Поєдинок завершився з рахунком 1:0. Єдиний гол у зустрічі забив уродженець Камеруна Бріл Емболо, який виступає за швейцарську команду.

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022
Група F, 1 тур
24 листопада, 2022 рік

Швейцарія - Камерун 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 48 Емболо

Швейцарія: Зоммер, Відмер, Ельведі, Аканджі, Родрігес (Джемерт, 90), Шакірі (Окафор, 72), Джака, Фройлер, Соу (Фрай, 71), Варгас (Рідер, 81), Емболо (Сеферович, 72).

Камерун: Онана, Фаї, Нкулу, Кастеллетто, Толо, Замбо-Ангісса, Ум Гуе, Онгла (Ондуа, 68), Шупо-Мотінг (Абубакар, 74), Токо-Екамбі (Н'куду, 74), Мбемо (Нгамале, 81).

Попередження: Фаї 36, Ельведі 64, Аканджі 83

Коментарі ()
Популярне зараз
Уругвай - Південна Корея: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022 Уругвай - Південна Корея: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022 1414
Бразилія - Сербія: онлайн-трансляція матчу ЧС-2022 Бразилія - Сербія: онлайн-трансляція матчу ЧС-2022 1373
Ноєр пропустив гол у ближній кут у сенсаційному матчі з Японією на ЧС-2022 - ВІДЕО Ноєр пропустив гол у ближній кут у сенсаційному матчі з Японією на ЧС-2022 - ВІДЕО 1697
Протасов заявив про вихід з НОК України Протасов заявив про вихід з НОК України 1663
Матч Дніпро-1 - Олександрія перенесено Матч Дніпро-1 - Олександрія перенесено 1818
Дівчина дня: Мішель Герциг - тендітна модель, яка підкорила серце Тібо Куртуа Дівчина дня: Мішель Герциг - тендітна модель, яка підкорила серце Тібо Куртуа 1437
Рекомендуємо
Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно 46942 1
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 14011
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 1753
Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо 7874
Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? 19967 7
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 25204