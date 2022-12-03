Збірна Нідерландів переграла США в 1/8 фіналу ЧС-2022

Визначився перший чвертьфіналіст турніру

Джерело - Чемпіон.

У матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Нідерландів святкувала перемогу над США.

Вже на третій хвилині зустрічі Пулішич мав шанс забити швидкий гол, але голкіпер збірної Нідерландів Нопперт парирував його удар. А через сім хвилин Дамфріс виконав чудову передачу на Депая, який на межі штрафного майданчика помітив, що голкіпер вийшов з воріт, спокійно відправив м'яч у лівий кут - 1:0.

Наприкінці першого тайму зустрічі Блінд прийняв м'яч на хід у штрафному майданчику після передачі Дамфріса та потужно пробив під ліву штангу воріт американців - 2:0.

На 76-ій хвилині матчу Пулішич виклав м'яч під удар Райту, який пробив у лівий кут воріт Нопперта - 2:1. Через 5 хвилин Дамфріс майстерно одним дотиком обробив бездоганну передачу Блінда та завдав прицільного удару під ліву штангу воріт - 3:1.

Матч завершився з рахунком 3:1. Збірна Нідерландів стала першим чвертьфіналістом турніру. В 1/4 фіналу, який відбудеться 9 грудня, Нідерланди зіграють з переможцем пари Аргентина - Австралія.

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022

1/8 фіналу

3 грудня, 2022 рік

Нідерланди - США 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 10 Депай, 2:0 - 45+1 Блінд, 2:1 - 76 Райт, 3:1 - 81 Дамфріс

Нідерланди: Нопперт, Тімбер, ван Дейк, Аке (де Лігт 90+3), Думфріс, де Рон (Бергвейн 46), де Йонг, Блінд, Классен (Копмайнерс 46), Гакпо (Вегхорст 90+3), Депай (Сімонс 82)

США: Тернер, Дест (Єдлін 75), Ціммерман, Рім, Робінсон (Морріс 90+2), Адамс, Маккені (Райт 67), Муса, Веа (Ааронсон 67), Феррейра (Рейна 46), Пулішич

Попередження: Копмайнерс 60, де Йонг 87