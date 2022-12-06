Збірна Марокко здолала Іспанію в 1/8 фіналу ЧС-2022

Визначився сьомий чвертьфіналіст турніру

Джерело - Чемпіон.

У матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Марокко святкувала перемогу над Іспанією.

У першому було два небезпечні моменти. На 27-ій хвилині матчу Асенсіо пробивав з меж штрафного майданчика, отримавши передачу Альби, але м'яч пролетів поруч із лівою стійкою марокканців. А через 15 хвилин чудову передачу виконав Буфаль - Агерд зблизька мав би пробити головою краще - м'яч пролетів над перекладиною воріт іспанців.

У другому таймі та додаткових таймах не було забитих голів. Переможець протистояння визначився у серії пенальті - 3:0 на користь марокканців.

Збірна Марокко стала сьомим чвертьфіналістом турніру. В 1/4 фіналу, який відбудеться 10 грудня, Марокко зіграє з переможцем пари Португалія - Швейцарія.

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022

1/8 фіналу

6 грудня, 2022 рік

Марокко - Іспанія 0:0 (пен 3:0)

Марокко: Буну – Хакімі, Агер (Ель-Ямік, 84), Саїсс, Мазрауї (Шеддіра, 82) – Унахі (Банун, 120), Амрабат, Амаллах (Сабірі, 82) – Зійєх, Ен-Несірі (Атьят-Алла, 82), Буфаль (Абде, 66)

Іспанія: Сімон – Льоренте, Родрі, Лапорт, Альба (Бальде, 98) – Гаві (Солер, 63), Бускетс, Педрі – Ферран Торрес (Ніко Вільямс, 76, Сарабія, 118), Асенсіо (Мората, 63), Ольмо (Фаті, 98)

Попередження: Саїсс, 90 - Лапорт, 76