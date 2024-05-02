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Дяченко пройшла у фінал ЧЄ у вправах на колоді

Сьогодні 22:14 135 0
Дяченко пройшла у фінал ЧЄ у вправах на колоді
#Спортивна гімнастика, #Анна Лащевська, #Єлизавета Губарева

Джерело - Чемпіон.

Українка Поліна Дяченко пройшла у фінал у вправах на колоді на чемпіонаті Європи в італійському Ріміні.

Гімнастка посіла 10 місце у кваліфікації, набравши 13,000 балів. Інші українки Єлизавета Губарєва (15 місце), Діана Лобок (84) і Анна Лащевська (87) не змогли вийти у фінал у цій дисципліні.

В інших категоріях українки до фіналів не відібралися. У різновисоких брусах Губарєва стала 20-ю, Лобок - 30-ю, Лащевська - 35-ю, а Дяченко - 48-ю. У кваліфікації у вільних вправах Лобок посіла 41 місце, Маріанна Кинюк - 52-ге, Губарєва - 74-те, а Дяченко - 102-ге.

Зазначимо, що у командному багатоборстві "синьо-жовтим" не вистачило чотирьох позицій, щоб вийти у фінал. Українки зайняли 12 сходинку.

Нагадаємо, в чоловічій частині ЧЄ Україна зуміла вдруге в історії здобути золото.

В індивідуальних змаганнях Ілля Ковтун двічі за день став чемпіоном Європи у вправах на перекладині та паралельних брусах. Також медалі здобули Олег Верняєв (срібло у багатоборстві) та Назар Чепурний (бронза в опорному стрибку).

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