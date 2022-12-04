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Збірна Англії розгромила Сенегал в 1/8 фіналу ЧС-2022

Сьогодні 22:53 106 0
Визначився четвертий чвертьфіналіст турніру
Збірна Англії розгромила Сенегал в 1/8 фіналу ЧС-2022
#Англія, #Сенегал, #ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

У матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Англії святкувала впевнену перемогу над Сенегалом.

У середині першого тайму зустрічі Сарр був дуже близький до того, щоб реалізувати свій задум. М'яч, після його удару зблизька, пролетів над перекладиною воріт.

Через 9 хвилин Діа у штрафному майданчику прийняв передачу врозріз між захисниками і пробив по центру воріт, але Пікфорд видав чудовий сейв. А на 38-ій хвилині матчу Беллінгем продемонстрував чудове бачення поля, Хендерсон отримав від нього дотепну передачу в штрафному майданчику і влучним ударом в один дотик низом відправив м'яч у сітку по центру воріт - 1:0.

У компенсовані хвилини першого тайму Фоден продемонстрував чудове бачення поля та віддав передачу, адресатом якої став Кейн, котрий з меж штрафного майданчика холоднокровно відправив м'яч у сітку - 2:0.

На 57-ій хвилині матчу Фоден виконав чудовий пас, адресатом якого в штрафному майданчику став Сака, який  швидко та влучно пробив по центру воріт, повз безпорадного голкіпера - 3:0.

Матч завершився з рахунком 3:0. Збірна Англії стала четвертим чвертьфіналістом турніру. В 1/4 фіналу, який відбудеться 10 грудня, Англія зіграє з Францією, яка раніше впевнено переграла Польщу.

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022
1/8 фіналу
4 грудня, 2022 рік

Англія - Сенегал 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 38 Хендерсон, 45+3 Кейн, 3:0 - 57 Сака

Англія: Пікфорд, Вокер, Стоунз (Даєр 77), Маґвайр, Шоу, Хендерсон (Філліпс 82), Райс, Беллінґем (Маунт 76), Сака (Рашфорд 65), Кейн, Фоден (Ґріліш 65)

Сенегал: Едуар Менді, Сабалі, Кулібалі, Діалло, Якобс (Балло-Туре 84), Нампалі Менді, Сісс (Гуйє 46), Діатта (Папе Матар Сарр 46), Ндіайє (Дьєнг 46), Ісмаїла Сарр, Діа (Дьєдью 72)

Попередження: Кулібалі 76.

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