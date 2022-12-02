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Збірна Швейцарії здолала Сербію та вийшла до плей-оф ЧС-2022

Сьогодні 23:00 156 0
Збірна Швейцарії здолала Сербію та вийшла до плей-оф ЧС-2022
#Сербія, #ЧС-2022, #Швейцарія

Джерело - Чемпіон.

У матчі третього туру групи G чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Швейцарії святкувала перемогу над Сербією.

У середині першого тайму матчу команди обмінялися забитими голами. З передачі Соу Шакірі відкрив рахунок на 20-ій хвилині. Через шість хвилин Тадич асистував Мітровичу, який відновив рівновагу у рахунку.

На 35-ій хвилині матчу серби вийшли вперед - відзначився Влахович. Наприкінці першого тайму зустрічі Емболо зрівняв рахунок. 

Варгас віддав передачу на Фройлера, який з меж штрафного майданчика холоднокровно, з близької відстані, відправив м'яч у сітку - 2:3.

Наприкінці матчу Фернандеш не переграв голкіпера сербів, програвши йому дуель. Матч завершився з рахунком 3:2. Завдяки здобутим трьом очкам збірна Швейцарії  з другого місця вийшла до плей-оф ЧС-2022.

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022
Група G, 3 тур
2 грудня, 2022 рік

Сербія - Швейцарія 2:3 (2:2)

Голи: 0:1 - 20 Шакірі, 1:1 - 26 Мітрович, 2:1 - 35 Влахович, 2:2 - 44 Емболо, 2:3 - 48 Фройлер

Сербія: В. Мілінкович-Савич, Павлович, Велькович (Гудель 55), Міленкович, Живковіч (Радоньїч 78), Лукіч, С. Мілінкович-Савич (Максімович 68), Костич, Тадич (Джурічич 78), А. Мітрович, Влаховіч (Йович 55)

Швейцарія: Кобель, Відмер, Аканджі, Шер, Родрігес, Джака, Фройлер, Соу (Едімілсон 69), Шакірі (Закарія 69), Емболо (Окафор 90+6), Варгас (Фасснахт 83)

Попередження: С. Мілінкович-Савич 47, Павлович 56, Гудель 81, А. Мітрович 82 – Відмер 15, Варгас 34, Фройлер 48, Джака 90+4, Шер 90+9

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