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Збірні Англії та США не виявили сильнішого у 2 турі ЧС-2022

Сьогодні 22:52 129 0
Матч завершився без забитих голів
Збірні Англії та США не виявили сильнішого у 2 турі ЧС-2022
#Англія, #США, #ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

У матчі другого туру групи В чемпіонату світу-2022 з футболу збірні Англії та США зіграли внічию.

У матчі не було забитих голів - 0:0. На 10-ій хвилині матчу Кейн отримав зручний пас у штрафному майданчику, але захисник заблокував його удар по воротах. Через сім хвилин Маккенні навмання виконав навісну передачу в штрафний майданчик. Райт у районі одинадцятиметрової позначки зумів підставити під м'яч голову, після чого шкіряний полетів повз праву стійку.

У середині першого тайму Маккенні ще раз загострив ситуацію біля воріт суперника: він знайшов вільну зону та замкнув поперечну передачу, але його удар з району одинадцятиметрової позначки виявився геть невлучним і м'яч пролетів вище перекладини. На 33-ій хвилині Пулішич гарматним пострілом влучив у перекладину воріт англійців. Наприкінці тайму команди обмінялися небезпечними моментами. Дест виконав вдалий навіс у штрафний майданчик - Пулішич відгукнувся на передачу, але м’яч після його удару головою із центру карної зони, пролетів повз ліву штангу. Маунт непогано пробив у нижній лівий кут воріт - голкіпер американців Тернер видав здійснив сейв.

Другий тайм матчу був малоцікавим - команди не форсували події і небезпечних моментів не було. У компенсовані хвилини Кейн втратив супермомент для того, щоб вирвати перемогу. Кейн (Англія) швидко зорієнтувався в ситуації та неподалік одинадцятиметрової позначки замкнув подачу зі штрафного, але м'яч, після його удару головою, пролетів поруч із лівою стійкою.

Раніше збірна Ірану перемогла Вельс (2:0).

У третьому турі чемпіонату світу, 29 листопада, збірна Англії зіграє з Вельсом, а США - з Іраном.

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022
Група В, 2 тур
25 листопада, 2022 рік

Англія - США 0:0

Англія: Пікфорд, Тріпп'єр, Стоунз, Магуайр, Шоу, Беллінґем (Хендерсон 69), Райс, Сака (Рашфорд 78), Маунт, Стерлінґ (Ґріліш 69), Кейн

США: Тернер, Робінсон, Рім, Ціммерманн, Дест (Мур 78), Пулішич, Адамс, Муса, Маккенні (Ааронсон 77), Веа (Рейна 83), Райт (Сарджент 83)

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