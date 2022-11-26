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Збірна Аргентини переграла Мексику у 2 турі ЧС-2022

Вчора 22:57 307 0
Мессі забив гол та зробив результативну передачу у звітному матчі
Збірна Аргентини переграла Мексику у 2 турі ЧС-2022
#Аргентина, #Мексика, #Ліонель Мессі, #ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

У матчі другого туру групи С чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Аргентини святкувала перемогу над Мексикою.

У першому таймі матчу мексиканці старалися ні в чому не поступатися аргентинцям. Тайм запам'ятався лише порушення правилами, які були винагороджені жовтими картками.

А єдиний небезпечний момент стався перед перервою - Вега ударом зі штрафного спрямував м'яч у ліву дев'ятку, але голкіпер Аргентини Мартінес у стрибку виконав сейв.

А у середині другого тайму зустрічі Ді Марія віддав передачу на Мессі, який чудово пробив за межі штрафного майданчика - 1:0.

На 87-ій хвилині Фернандес подвоїв рахунок, пробивши під перекладину воріт мексиканців. Фернандесу асистував Мессі - 2:0. Цей рахунок до завершення матчу не змінився.

Для збірної Аргентини це перші здобуті очки на ЧС-2022. Нагадаємо, у першому турі Аргентина сенсаційно поступилася Саудівській Аравії (1:2). Сьогодні, 26 листопада, у групі С вже відбувся матч, в якому збірна Польщі переграла Саудівську Аравію (2:0).  

У третьому турі чемпіонату, 30 листопада, збірна Польщі зіграє з Аргентиною, а Мексика - з Саудівською Аравією.

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022
Група С, 2 тур
26 листопада, 2022 рік

Аргентина - Мексика 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 64 Мессі, 2:0 - 87 Фернандес

Аргентина: Еміліано Мартінес - Акунья, Лісандро Мартінес, Отаменді, Монтьєль (Молина 63) - Макаллістер (Паласіос 69), Родрігес (Фернандес 57), де Пауль, ді Марія (Ромеро 69) - Лаутаро Мартінес (Хуліан Альварес 63), Мессі.

Мексика: Очоа - Гальярдо, Морено, Монтес, Араухо, Кевін Альварес (Хіменес 66) - Чавес, Гвардадо (Гутьєррес 41), Еррера - Вега (Антуна 66), Лосано (Альварадо 73).

Попередження: Монтьєль 43 - Араухо 22, Гутьєррес 50, Еррера 66, Альварадо 90

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