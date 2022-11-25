Іран вирвав перемогу у Вельса в 2 турі ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.
У матчі другого туру групи B чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Ірану переграла Вельс.
Матч завершився з рахунком 0:2. Іранці забили обидва голи у компенсований час
Валійці залишилися в меншості після вилучення голкіпера Вейна Геннессі на 86-й хвилині.
Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022
Група B, 2 тур
25 листопада, 2022 рік
Вельс - Іран 0:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 90+9 Чемші, 0:2 - 90+11 Резаеян
Стартові склади команд:
Вельс: Хенессі, Девіс, Родон, Мефам, Вільямс, Ремзі, Ампаду, Робертс, Вілсон, Мур, Бейл
Іран: Х. Хоссейні, Мохаммаді, М. Хоссейні, Пураліганджі, Резаеїн, Хаджсафі, Езатолахі, Нуроллахі, Голізаде, Азмун, Таремі
Попередження: Родон 45+3, Резаеян 90+5, Джаханбахш 90+5
Червона картка: Геннессі 86