Бельгія мінімально переграла Канаду в 1 турі ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.
У матчі першого туру групи F чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Канади мінімально поступилася Бельгії.
Поєдинок завершився з рахунком 0:1.
Міші Батшуаї забив переможний гол "червоних дияволів" під завісу першого тайму.
Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022
Група F, 1 тур
23 листопада, 2022 рік
Бельгія - Канада 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - Батшуаї
Бельгія: Куртуа, Дендонкер, Алдервейрелд, Вертонген, Кстань, Карраско (Меньє, 46), Де Брюйне, Вітсель, Тілеманс (Онана, 46), Е. Азар (Троссар, 62), Батшуаї (Опенда, 78)
Канада: Борян, Міллер, Віторія, Джонстон, Лар'ї (Адекугбе, 74), Гойлетт (Ларін, 85), Еустакіо (Осоріо, 81), Гатчінсон (Коне, 58), Девіс, Б'юкенен (Міллар, 81), Девід
Попередження: Карраско 9, Меньє 53, Онана 56, Девіс 81, Джонстнон 83