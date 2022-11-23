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Бельгія мінімально переграла Канаду в 1 турі ЧС-2022

Вчора 22:57 149 0
Батшуаї забив переможний гол "червоних дияволів"
Бельгія мінімально переграла Канаду в 1 турі ЧС-2022
Фото: AFP

Джерело - Чемпіон.

У матчі першого туру групи F чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Канади мінімально поступилася Бельгії.

Поєдинок завершився з рахунком 0:1.

Міші Батшуаї забив переможний гол "червоних дияволів" під завісу першого тайму.

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022
Група F, 1 тур
23 листопада, 2022 рік

Бельгія - Канада 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - Батшуаї

Бельгія: Куртуа, Дендонкер, Алдервейрелд, Вертонген, Кстань, Карраско (Меньє, 46), Де Брюйне, Вітсель, Тілеманс (Онана, 46), Е. Азар (Троссар, 62), Батшуаї (Опенда, 78)

Канада: Борян, Міллер, Віторія, Джонстон, Лар'ї (Адекугбе, 74), Гойлетт (Ларін, 85), Еустакіо (Осоріо, 81), Гатчінсон (Коне, 58), Девіс, Б'юкенен (Міллар, 81), Девід

Попередження: Карраско 9, Меньє 53, Онана 56, Девіс 81, Джонстнон 83

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