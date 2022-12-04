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Збірна Франції впевнено переграла Польщу в 1/8 фіналу ЧС-2022

Сьогодні 18:57 418 0
Збірна Франції впевнено переграла Польщу в 1/8 фіналу ЧС-2022
#Польща, #Франція, #ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

У матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Франції святкувала перемогу над Польщею.

Наприкінці першого тайму матчу Мбаппе виконав Жіру, який в боротьбі за м'яч із двома захисниками, з меж штрафного майданчика пробив у нижній правий кут воріт - 1:0.

У середині другого тайму матчу Жіру опинився прямо перед воротами і після дотепної передачі йому залишалось лише переграти воротаря, але він чомусь вирішив пробити носком, спрямувавши м'яч повз праву стійку. А на 75-ій хвилині після передачі Дембеле Мбаппе ударом під перекладину воріт збірної Польща подвоїв рахунок. 

У компенсовані хвилини матчу з передачі Тюрама Мбаппе збільшив рахунок до розгромного - 3:0. На останній компенсованій хвилині зустрічі Левандовський не реалізував пенальті. Але арбітр помітив порушення правил і дозволив Левандовського ще раз виконати удар з "точки" - з другого Роберт забив гол престижу.

Матч завершився з рахунком 3:1. Збірна Франції стала третім чвертьфіналістом турніру. В 1/4 фіналу, який відбудеться 10 грудня, Франція зіграє з переможцем пари Англія - Сенегал. Раніше до 1/4 фіналу ЧС-2022 вийшли збірні Нідерландів та Аргентини.

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022
1/8 фіналу
4 грудня, 2022 рік

Франція - Польща 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 44 Жіру, 2:0 - 75 Мбаппе, 3:0 - 90+1 Мбаппе, 3:1 - 90+9 Левандовський (пен)

Франція: Льоріс, Кюнде (Дісасі, 90+2), Упамекано, Варан, Тео Ернандес, Тчуамені (Фофана, 66), Рабйо, Дембеле (Коман, 76), Грізманн, Мбаппе, Жіру (Тюрам, 76)

Польща: Щенсний, Кеш, Глік, Ківьор (Біднарек, 87), Берешинський, Крихов'як (Бєлік, 71), Каміньський (Залевський, 71), Шиманський (Мілік, 64), Зелінський, П. Франківський (Гросцький, 87), Левандовський

Попередження: Чуамені 31 - Берешинські 47, Кеш 88

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