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Данія та Туніс розписали першу нульову нічию на ЧС-2022

Сьогодні 17:16 108 0
Команди не визначили сильнішого в 1 матчі групи D
Данія та Туніс розписали першу нульову нічию на ЧС-2022
Фото: AFP
#Чемпіонат світу-2022 з футболу

Джерело - Чемпіон.

Збірна Данії зіграла внічию з Тунісом у матчі першого туру Чемпіонату світу-2022.

Матч завершився з рахунком 0:0.

Чемпіонат світу 2022
Група D, 1 тур
22 листопада

Данія - Туніс 0:0

Данія: Шмайхель, Андерсен, К’єр (Єнсен 65), А. Крістенсен , Р. Крістенсен, Делейні, Майле, Гейб'єрг, Ольсен (Ліндстрем 65), Еріксен, Далберг (Корнеліус 65)

Туніс: Дамен, Таїбі, Драгер (Кешріда 88), Меріах, Бронн, Алі Абді, Лаїдоні (Сассі 88), Шкірі, Слімані (Сліті 67), Мсакзі (Межбрі 80), Джебалі (Хеніссі 80)

Жовті картки: Крістіансен 25, Єнсен 78, Хеніссі 86

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