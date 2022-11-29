Збірна Нідерландів впевнено перемогла Катар у 3 турі ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.
У матчі третього туру групи А чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Катару зазнала поразки від Нідерландів.
На 26-ій хвилині матчу Нідерланди вийшли вперед. Гакпо чудово зіграв у завершальній стадії атаки: отримавши в штрафному майданчику передачу Классена, відправив м'яч під праву штангу воріт катарців.
На старті другого тайму Френкі де Йонг опинився у потрібному місці в потрібний час, підібрав м'яч у штрафному майданчику та безжально відправив його в правий кут воріт - 2:0.
Для катарців це третя поразка у трьох матчах домашнього чемпіонату світу. Нідерланди ж вийшли до плей-оф турніру з першого місця.
Нідерланди - Катар 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 26 Гакпо, 2:0 - 49 Де Йонг
Нідерланди: Нопперт, Тімбер, Ван Дейк, Аке, Думфріс, де Рон (Копмейнерс, 83), де Йонг (Тейлор, 87), Блінд, Клаассен (Бергейс, 66), Гакпо (Вегхорст, 82), Депай (Янсен, 66)
Катар: Баршам, Мохаммад (Джибріль, 85), Педру Мігел, Хухі, Хассан, Ахмед, Хатем (Алааелдін, 85), Мадібо (Будіаф, 64), Аль-Хайдос (Ассадалла, 64), Альмоез Алі (Мунтарі, 64), Афіф
Попередження: Аке 52