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Збірна Нідерландів впевнено перемогла Катар у 3 турі ЧС-2022

Сьогодні 18:55 181 0
Збірна Нідерландів впевнено перемогла Катар у 3 турі ЧС-2022
#Катар, #Нідерланди, #ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

У матчі третього туру групи А чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Катару зазнала поразки від Нідерландів.

На 26-ій хвилині матчу Нідерланди вийшли вперед. Гакпо чудово зіграв у завершальній стадії атаки: отримавши в штрафному майданчику  передачу Классена,  відправив м'яч під праву штангу воріт катарців.

На старті другого тайму Френкі де Йонг  опинився у потрібному місці в потрібний час, підібрав м'яч у штрафному майданчику та безжально відправив його в правий кут воріт - 2:0.

Для катарців це третя поразка у трьох матчах домашнього чемпіонату світу. Нідерланди ж вийшли до плей-оф турніру з першого місця.

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022
Група А, 3 тур
29 листопада, 2022 рік

Нідерланди - Катар 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 26 Гакпо, 2:0 - 49 Де Йонг

Нідерланди: Нопперт, Тімбер, Ван Дейк, Аке, Думфріс, де Рон (Копмейнерс, 83), де Йонг (Тейлор, 87), Блінд, Клаассен (Бергейс, 66), Гакпо (Вегхорст, 82), Депай (Янсен, 66)

Катар: Баршам, Мохаммад (Джибріль, 85), Педру Мігел, Хухі, Хассан, Ахмед, Хатем (Алааелдін, 85), Мадібо (Будіаф, 64), Аль-Хайдос (Ассадалла, 64), Альмоез Алі (Мунтарі, 64), Афіф

Попередження: Аке 52

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