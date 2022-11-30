Збірна Австралії здолала Данію та вийшла до плей-оф ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.
У матчі третього туру групи D чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Австралії переграла Данію.
На 60-ій хвилині матчу Лекі отримав чудову передачу від Макгрі у штрафному майданчику та потужним ударом відправив м'яч у нижній правий кут воріт - 1:0.
Матч завершився з рахунком 1:0. Завдяки здобутим трьом очкам збірна Австралії з другого місця вийшла до плей-оф ЧС-2022.
Австралія - Данія 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 60 Лекі
Австралія: Раян, Дегенек, Суттар, Роулс, Бехич, Лекі, Муй, Ірвін, Гудвін (Баккус, 46), Макгрі (Райт, 74), Дюк (Макларен, 82)
Данія: Шмейхель, Р. Крістенсен (Ба, 46), Й. Андерсен, А. Крістенсен, Меле (Корнеліус, 70), Йенсен (Дамсгор, 59), Хейб'єрг, Еріксен - Сков Ольсен (Роберт Сков, 69), Лінд Брейтуейт (Дольберг, 59)
Попередження: Бехіч 4, Дегенек 57 - Роберт Сков 75