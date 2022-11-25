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Збірна Нідерландів зіграла внічию з Еквадором у 2 турі ЧС-2022

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На гол Гакпо відповів Валенсія
Збірна Нідерландів зіграла внічию з Еквадором у 2 турі ЧС-2022
Фото: AFP
#Еквадор, #Нідерланди

Джерело - Чемпіон.

У матчі другого туру групи А чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Нідерландів зіграла внічию з Еквадором.

Вже на шостій хвилині матчу нідерландці повели у рахунку. Гакпо чудовим ударом за меж штрафного майданчику влучно пробив у лівий кут воріт суперника.

На 32-ій хвилині зустрічі Валенсія (Еквадор) з межі штрафного майданчика прицільно пробив у лівий нижній кут воріт, але Андріс Нопперт виконав надзвичайний сейв. У компенсовані хвилини першого тайму Еступіньян забив гол, але взяття воріт було скасовано через положення поза грою у його партнера. На перерву команди пішли за мінімальної переваги збірної Нідерландів.

На старті другого тайму еквадорці зрівняли рахунок - Валенсія у штрафному майданчику підібрав м'яч, який відскочив до нього після удару, що завдав Первіс Еступіньян, та відправив його в сітку - 1:1.

На 58-ій хвилині матчу Еквадор мав шанс вийти вперед - Плата поцілив у каркас воріт суперника після потужного удару. Далі команди грали з оглядкою на власні ворота, не ризикуючи в атаці. Наприкінці матчу голкіпер Нідерландів припустився помилки і ледь м'яч від Родрігеса не залетів у сітку воріт.

У підсумку матч завершився з рахунком 1:1. Для збірної Еквадору матч завершився неприємністю - отримав травму лідер команди Валенсія, який на цьому чемпіонаті світу вже забив три голи. 

Раніше збірна Сенегалу переграла Катар (3:1).

У третьому турі чемпіонату світу, 29 листопада, збірна Сенегалу зіграє з Еквадором, а Катар - з Нідерландами.

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022
Група А, 2 тур
25 листопада, 2022 рік

Нідерланди - Еквадор 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 6 Гакпо, 1:1 - 49 Валенсія

Нідерланди: Нопперт, Тімбер, Ван Дейк, Аке, Думфріз, Коопмейнерс (Де Роон 79), Де Йонг, Блінд, Клаассен (Бергхюйс 69), Гакпо (Вегхорст 79), Бергвейн (Депай 46)

Еквадор: Галіндес, Пресіадо, Поросо, Торрес, Хінкапі, Еступіньян, Плата (Ібарра 90), Кайседо, Мендес, Естрада (Сармієнто 74), Валенсія (Родрігес 90)

Попередження: Мендес 57

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