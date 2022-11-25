Збірна Сенегалу переграла Катар у 2 турі ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

У матчі другого туру групи А чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Сенегалу святкувала перемогу над Катаром.

На початку матчу сенегальці мали шанс забити швидкий гол - Сарр обіграв кількох гравців суперника і пробив поруч зі штангою воріт. А на 17-ій хвилині голкіпер Катару помилився на виході, але цим не скористався Дьєдіу, який не влучив у пусті ворота.

На 32-ій хвилині матчу гравець Катару Афіф розраховував на пенальті, впавши у боротьбі із захисником Сенегалу - арбітр Лаос не призначив пенальті, адже у тому епізоді атакуючий гравець більше хотів впасти. ніж захисник порушити правила.

А на 41-ій хвилині зустрічі Катар пропустив гол: завдяки помилці захисника Буалема Хухі м'яч отримав Булає Діа, котрий з близької відстані холоднокровно закотив його в ворота.

Сьогодні, 25 листопада у групі А відбудеться ще матч Нідерланди - Еквадор. Початок о 18:00.

У третьому турі чемпіонату світу, 29 листопада, збірна Сенегалу зіграє з Еквадором, а Катар - з Нідерландами.

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022

Група А, 2 тур

25 листопада, 2022 рік

Катар - Сенегал 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 41 Діа, 0:2 - 48 Дьєдіу, 1:2 - 78 Мунтарі, 1:3 - 84 Дьєнг