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Збірна Німеччини переграла Коста-Рику, але залишає ЧС-2022

Сьогодні 23:00 92 0
Збірна Німеччини переграла Коста-Рику, але залишає ЧС-2022
#Коста-Рика, #Німеччина, #ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

У матчі третього туру групи Е чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Німеччини святкувала перемогу над Коста-Рикою.

На старті матчу Мусіала загрожував воротам Коста-Рики, але не вдало. А на 10-ій хвилині німці свого досягли. З передачі Раума Гнабрі з близької відстані головою пробив у правий нижній кут воріт - 1:0.

На 14-ій хвилині матчу Навас потягнув удар Горецки. Перед перервою Мусіала та Гнабрі пробивали по воротах суперника, але в обох випадках не влучно. 

У другому таймі матчу Коста-Рика на 58-ій хвилині зрівняла рахунок, а через 12 хвилин вийшла вперед. 

Німеччина змогла проявити характер. Через три хвилини Гаверц зрівняв рахунок. На 85-ій хвилині він же вивів німців вперед. А остаточний рахунок встановив Фюллькруг. Матч завершився з рахунком 4:2. Здобуті три очки не дозволили збірній Німеччини вийти до плей-оф ЧС-2022. Іспанія разом з Японією, якій програла, вийшли з групи. Німці стали третіми у групі.

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022
Група Е, 3 тур
1 грудня, 2022 рік

Коста-Рика - Німеччина 2:4 (0:1)

Голи: 0:1 - 10 Гнабрі, 1:1 - 58 Техеда, 2:1 - 70 Варгас, 2:2 - 73 Гаверц, 2:3 - 85 Гаверц, 2:4 - 90+1 Фюллькруг

Коста-Рика: Навас, Фуллер (Беннетт 74), Дуарте, Востон, Варгас, Ов'єдо (Вілсон 90+3), Агілера (Салас 46), Борхес, Техеда (Контрерас 90+3), Кемпбелл, Венегас (Матарріта 74)

Німеччина: Ноєр, Кімміх, Зюле (Ґінтер 90+5), Рюдіґер, Раум (Ґьотце 67), Ґюндоган (Фюллькруґ 55), Ґоретцка (Клостерманн 46), Ґнабрі, Мусіала, Сане, Мюллер (Хавертц 67)

Попередження: Дуарте 78

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