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Хорватія зіграла внічию з Марокко у 1 турі ЧС-2022

Сьогодні 13:55 157 0
Хорватія зіграла внічию з Марокко у 1 турі ЧС-2022
Хорватія зіграла внічию з Марокко у 1 турі ЧС-2022
ФОТО: AFP

Джерело - Чемпіон.

Збірна Марокко зіграла внічию з Хорватією у матчі першого туру Чемпіонату світу-2022.

Матч завершився з рахунком 0:0

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022
Група F, 1 тур
23 листопада, 2022 рік

Марокко - Хорватія 0:0

Марокко: Буну, Хакімі, Саїс, Агерд, Мазрауї (Аттійят-алла, 60), Амрабат, Амалла, Унаї (Сабірі, 82), Зієш, Буфаль (Ез Абде, 65), Ен-Несірі (Амдалла, 81).

Хорватія: Лівакович, Юранович, Ловрен, Гвардіол, Соса, Модрич, Ковачич (Маєр, 79), Брозович, Перішич (Оршич, 90), Влашич (Пашалич, 46), Крамарич (Лівая, 71).

Попередження: Амрабат, 78.

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