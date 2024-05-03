Головне
Баєр продовжив свою безпрограшну серію, Марсель та Аталанта розписали мирову: результати півфіналів Ліги Європи
Вчора 23:56 407
Астон Вілла поступилася Олімпіакосу, Фіорентина вирвала перемогу над Брюгге: результати матчів 1/2 фіналу Ліги конференцій
Сьогодні 00:02 146
Челсі з Мудриком переміг Тоттенгем у перенесеному матчі АПЛ
Вчора 23:28 223
Дяченко пройшла у фінал ЧЄ у вправах на колоді
Вчора 22:14 190
Визначився останній суперник збірної України на Олімпійських іграх-2024
Вчора 21:34 838
10 років тому відбувся останній матч Шахтаря на Донбас Арені: як це було
Вчора 18:55 591
Довбик та Лунін можуть потрапити до символічної збірної сезону Ла Ліги
Вчора 17:54 301
NAVI здобули вольову перемогу над BIG та вийшли до плей-оф ESL Pro League Season 19
Вчора 17:15 249
Максимов підтвердив можливу відставку з Дніпра-1
Вчора 14:58 4629 1
Стало відоме місце проведення Всесвітніх ігор-2029
Вчора 14:53 319
Прямі трансляції
Прикарпаття — ФСК Маріуполь — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Прикарпаття — ФСК Маріуполь — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Сьогодні 00:25 79
Кудрівка-Нива — Інгулець — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Кудрівка-Нива — Інгулець — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Вчора 19:16 149
Епіцентр — СК Полтава — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Епіцентр — СК Полтава — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
30.04.2024 19:58 410
Агробізнес — Лівий берег — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Агробізнес — Лівий берег — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
30.04.2024 18:48 307
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
28.04.2024 11:19 805
Інгулець — Прикарпаття — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Інгулець — Прикарпаття — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
27.04.2024 07:37 886
Металіст — Кремінь — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Металіст — Кремінь — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
26.04.2024 06:24 1094
Лівий берег — Кудрівка-Нива — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Лівий берег — Кудрівка-Нива — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
25.04.2024 21:39 431
Костюк — Рибакіна: онлайн-трансляція LIVE фіналу турніру в Штутгарті
Костюк — Рибакіна: онлайн-трансляція LIVE фіналу турніру в Штутгарті
21.04.2024 14:14 1541 1
Кремінь - Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Кремінь - Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
21.04.2024 14:09 1106

Астон Вілла поступилася Олімпіакосу, Фіорентина вирвала перемогу над Брюгге: результати матчів 1/2 фіналу Ліги конференцій

Сьогодні 00:02 146 0
Астон Вілла поступилася Олімпіакосу, Фіорентина вирвала перемогу над Брюгге: результати матчів 1/2 фіналу Ліги конференцій
#Астон Вілла, #Брюгге, #Олімпіакос, #Фіорентина

Джерело - Чемпіон.

Олімпіакос на виїзді переміг Астон Віллу, а Фіорентина святкувала складну домашню перемогу над Брюгге в півфіналі Ліги конференцій.

Англійська команда вдома програла з рахунком 2:4. У складі Олімпіакоса хет-триком відзначився марокканський нападник Аюб Ель-Каабі.

Бельгійська команда у протистоянні з Фіорентиною, граючи в меншості, зуміла зрівняти рахунок. Але у компенсовані хвилини пропустила гол — італійці вирвали перемогу завдяки голу М'Боли Нзоли.

Ліга конференцій
1/2 фіналу, перший матч
2 травня

Астон Вілла — Олімпіакос 2:4 (1:2) 

Голи: 0:1 — 16 Ель-Каабі, 0:2 — 29 Ель-Каабі, 1:2 — 45+1 Воткінс, 2:2 — 52 Діабі, 2:3 — 56 Ель-Каабі (пен), 2:4 — 67 Ессе

Фіорентина — Брюгге 3:2 (2:1) 

Голи: 1:0 — 5 Соттіль, 1:1 — 17 Ванакен (пен), 2:1 — 37 Белотті, 2:2 — 63 Тьяго, 3:2 — 90+3 Нзола

Матчі-відповіді відбудуться 9 травня. Фінал Ліги конференцій УЄФА-2023/24 запланований на 29 травня в грецьких Афінах (стадіон Святої Софії).

Паралельно відбулися півфінальні матчі Ліги Європи: Баєр на виїзді переграв Рому, а Марсель зіграв внічию з Аталантою.

Нагадаємо, у перших півфінальних матчах Ліги чемпіонів Боруссія з голом Фуллькруга здолала ПСЖ, а мадридський Реал з українцем Андрієм Луніним у воротах розписав бойову нічию з мюнхенською Баварією. 

Коментарі ()
Популярне зараз
Гарсія вперше прокоментував звинувачення у вживанні допінгу Гарсія вперше прокоментував звинувачення у вживанні допінгу 7686
Президент Федерації волейболу України назвав зрадниками гравців, які відмовилися їхати у збірну Президент Федерації волейболу України назвав зрадниками гравців, які відмовилися їхати у збірну 10032 4
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 35144
Футбол майбутнього: 38 років тому Динамо виграло Кубок Кубків Футбол майбутнього: 38 років тому Динамо виграло Кубок Кубків 13289
НОК та Мінспорту розробили рекомендації щодо контакту з росіянами на Олімпійських іграх НОК та Мінспорту розробили рекомендації щодо контакту з росіянами на Олімпійських іграх 8463 4
Лідери збірної України відмовляються приєднуватися до команди, їм загрожують санкції від ФВУ Лідери збірної України відмовляються приєднуватися до команди, їм загрожують санкції від ФВУ 27731 4
Рекомендуємо
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 21843 2
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 46876
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 30687
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 71567
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 35952 2
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 65648 1