Джерело - Чемпіон.

Олімпіакос на виїзді переміг Астон Віллу, а Фіорентина святкувала складну домашню перемогу над Брюгге в півфіналі Ліги конференцій.

Англійська команда вдома програла з рахунком 2:4. У складі Олімпіакоса хет-триком відзначився марокканський нападник Аюб Ель-Каабі.

Бельгійська команда у протистоянні з Фіорентиною, граючи в меншості, зуміла зрівняти рахунок. Але у компенсовані хвилини пропустила гол — італійці вирвали перемогу завдяки голу М'Боли Нзоли.

Ліга конференцій

1/2 фіналу, перший матч

2 травня

Астон Вілла — Олімпіакос 2:4 (1:2)

Голи: 0:1 — 16 Ель-Каабі, 0:2 — 29 Ель-Каабі, 1:2 — 45+1 Воткінс, 2:2 — 52 Діабі, 2:3 — 56 Ель-Каабі (пен), 2:4 — 67 Ессе

Фіорентина — Брюгге 3:2 (2:1)

Голи: 1:0 — 5 Соттіль, 1:1 — 17 Ванакен (пен), 2:1 — 37 Белотті, 2:2 — 63 Тьяго, 3:2 — 90+3 Нзола

Матчі-відповіді відбудуться 9 травня. Фінал Ліги конференцій УЄФА-2023/24 запланований на 29 травня в грецьких Афінах (стадіон Святої Софії).

Паралельно відбулися півфінальні матчі Ліги Європи: Баєр на виїзді переграв Рому, а Марсель зіграв внічию з Аталантою.

Нагадаємо, у перших півфінальних матчах Ліги чемпіонів Боруссія з голом Фуллькруга здолала ПСЖ, а мадридський Реал з українцем Андрієм Луніним у воротах розписав бойову нічию з мюнхенською Баварією.