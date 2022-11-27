Збірна Хорватії впевнено переграла Канаду у 2 турі ЧС-2022

Крамарич оформив дубль у звітному матчі

Джерело - Чемпіон.

У матчі другого туру групи F чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Хорватія здобула перемогу над Канадою.

На старті матчу збірна Хорватії пропустила швидкий гол, автором якого став Девіс. Він сповна скористався передачею Б'юкенена.

У середині першого тайму матчу Лівая був дуже близький до того, щоб забити гол у ворота Канади. Він отримав передачу в штрафному майданчику, але не вигадав нічого кращого ніж пробити саме туди де стояв Мілан Борян. Через чотири хвилини Крамарич забив гол, але його було скасовано через положення поза грою у гравця збірної Хорватії.

На 35-ій хвилині зустрічі Крамаричу вдалося зрівняти рахунок - після передачі Перішича він пробив у правий нижній кут воріт суперника.

А наприкінці першого тайму хорватам вдалося забити гол у роздягальню. Лівая вчасно відкрився, отримав передачу Юрановича та влучно пробив у нижній кут воріт. Цей гол дозволив хорватам на перерву з перевагою в один гол - 2:1.

На старті другого тайму зустрічі канадець Осоріо отримав поперечну передачу на межі штрафного майданчика і пробив по воротах суперника - м'яч пролетів повз ліву штангу воріт. Через 5 хвилин збірна Хорватії відповіла своїм моментом: Ковачич отримав передачу в штрафному майданчику і прицільно пробив у лівий кут воріт, але Борян в останній момент примудрився виконати блискучий сейв.

На 70-ій хвилині матчу Крамарич збільшив перевагу Хорватії у рахунку. Він майстерно одним дотиком обробив передачу Перішича та завдав прицільного удару в нижній лівий кут воріт Канади - 3:1.

У компенсовані хвилини матчу Маєр, який вісім хвилин до того вийшов на заміну, з передачі Оршича збільшив рахунок до розгромного - 4:1. Раніше збірна Бельгії сенсаційно поступилася Марокко. То ж після другого туру у турнірній таблиці групи лідирує Хорватія. Марокко має також 4 очка, як і Хорватія, але поступається різницею забитих-пропущених голів. Бельгія має три очка, Канада - без набраних очок.

У третьому турі чемпіонату світу, 1 грудня, збірна Бельгії зіграє з Хорватією, а Марокко - з Канадою.

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022

Група F, 2 тур

27 листопада, 2022 рік

Хорватія - Канада 4:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 2 Девіс, 1:1 - 35 Крамарич, 2:1 - 44 Лівая, 3:1 - 70 Крамарич, 4:1 - 90+4 Маєр