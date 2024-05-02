Довбик та Лунін можуть потрапити до символічної збірної сезону Ла Ліги

Джерело - Чемпіон.

Воротар Реала Андрій Лунін та форвард Жирони Артем Довбик претендують на потрапляння до символічної збірної сезону в Ла Лізі.

Про це повідомляє пресслужба іспанського чемпіонату.

Загалом сформований список із 50 футболістів, які розподілені по позиціях на полі. Збірну сезону в Ла Лізі визначатимуть уболівальники голосуванням. Партнер Довбика по команді Віктор Циганков та нападник Валенсії Роман Яремчук до переліку претендентів не потрапили.

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Зазначимо, що в нинішньому сезоні Лунін провів за Реал 20 матчів у чемпіонаті Іспанії, пропустив 13 голів та 10 матчів відстояв на нуль. Довбик, який зараз лідирує в бомбардирській гонці, забив 19 м'ячів та зробив 5 асистів у 31 матчі за Жирону в Ла Лізі.

Напередодні мадридці з українським воротарем зіграли внічию з Баварією в першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів. Статистичний портал оцінив виступ Луніна.

Раніше Жирона з голом Довбика здобула перемогу над Лас-Пальмасом у 33 турі Ла Ліги.