Довбик та Лунін можуть потрапити до символічної збірної сезону Ла Ліги

Воротар Реала Андрій Лунін та форвард Жирони Артем Довбик претендують на потрапляння до символічної збірної сезону в Ла Лізі.

Про це повідомляє пресслужба іспанського чемпіонату.

Загалом сформований список із 50 футболістів, які розподілені по позиціях на полі. Збірну сезону в Ла Лізі визначатимуть уболівальники голосуванням. Партнер Довбика по команді Віктор Циганков та нападник Валенсії Роман Яремчук до переліку претендентів не потрапили.

