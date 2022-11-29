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Збірна Англії розгромила Вельс та виграла групу В на ЧС-2022

Сьогодні 22:54 151 0
Збірна Англії розгромила Вельс та виграла групу В на ЧС-2022
#Англія, #Вельс, #ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

У матчі третього туру групи В чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Англії святкувала впевнену перемогу над Вельсом.

На початку другого тайму матчу англійці забили два голи. Рашфорд виконав штрафний удар з межі карного майданчика - обвів стінку та змусив капітулювати голкіпера суперника.

Через дві хвилини Кейн, після метушні в штрафному майданчику, зумів прокинути м'яч Фодену, який відправив шкіряного в лівий кут воріт - 2:0.

А на 68-ій хвилині матчу Рашфорд здійснив чудовий індивідуальний прохід та пробив з меж штрафного майданчика - 3:0.

Матч завершився з рахунком 3:0. Ця перемога дозволила англійцям виграти групу В та з першого місця вийти до плей-оф ЧС-2022.

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022
Група В, 3 тур
29 листопада, 2022 рік

Вельс - Англія 0:3 (0:0)

Голи: 0:1 - 50 Рашфорд, 0:2 - 52 Фоден, 0:3 - 68 Рашфорд

Вельс: Ворд, Вільямс (Робертс 46), Міфем, Родон, Девіс (Моррелл 59), Ремзі, Ампаду, Аллен (Колвілл 81), Бейл (Джонсон 46), Мур, Джеймс (Вілсон 77)

Англія: Пікфорд. Вокер (Алекандер-Арнольд 57), Стоунз, Маґуайр, Шоу (Тріпп'єр 65), Хендерсон, Райс (Філліпс 57), Беллінґем, Фоден, Кейн (Вілсон 57), Рашфорд (Ґріліш 75)

Попередження: Джеймс 29, Ремзі 61

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