Збірна Англії розгромила Вельс та виграла групу В на ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.
У матчі третього туру групи В чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Англії святкувала впевнену перемогу над Вельсом.
На початку другого тайму матчу англійці забили два голи. Рашфорд виконав штрафний удар з межі карного майданчика - обвів стінку та змусив капітулювати голкіпера суперника.
Через дві хвилини Кейн, після метушні в штрафному майданчику, зумів прокинути м'яч Фодену, який відправив шкіряного в лівий кут воріт - 2:0.
А на 68-ій хвилині матчу Рашфорд здійснив чудовий індивідуальний прохід та пробив з меж штрафного майданчика - 3:0.
Матч завершився з рахунком 3:0. Ця перемога дозволила англійцям виграти групу В та з першого місця вийти до плей-оф ЧС-2022.
Вельс - Англія 0:3 (0:0)
Голи: 0:1 - 50 Рашфорд, 0:2 - 52 Фоден, 0:3 - 68 Рашфорд
Вельс: Ворд, Вільямс (Робертс 46), Міфем, Родон, Девіс (Моррелл 59), Ремзі, Ампаду, Аллен (Колвілл 81), Бейл (Джонсон 46), Мур, Джеймс (Вілсон 77)
Англія: Пікфорд. Вокер (Алекандер-Арнольд 57), Стоунз, Маґуайр, Шоу (Тріпп'єр 65), Хендерсон, Райс (Філліпс 57), Беллінґем, Фоден, Кейн (Вілсон 57), Рашфорд (Ґріліш 75)
Попередження: Джеймс 29, Ремзі 61