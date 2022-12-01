Збірна Японії несподівано здолала Іспанію та виграла групу Е на ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

У матчі третього туру групи Е чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Іспанії поступилася Японії.

На восьмій хвилині матчу Іто міг відкривати рахунок, але пробив не влучно. І вже через три хвилини спрацювало старе футбольне правило "не забиваєш ти - забивають тобі". з Передачі Аспілікуети ударом головою Мората відкрив рахунок.

Матч завершився з рахунком 2:1 на користь Японії, яка з першого місця вийшла до плей-оф ЧС-2022. Іспанія стала другою і те ж вийшла до плей-оф турніру.

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022

Група Е, 3 тур

1 грудня, 2022 рік

Японія - Іспанія 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 11 Мората, 1:1 - 48 Доан, 2:1 - 51 Танака