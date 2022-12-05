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Збірна Бразилії розгромила Південну Корею в 1/8 фіналу ЧС-2022

Вчора 22:55 377 0
Визначився шостий чвертьфіналіст турніру
Збірна Бразилії розгромила Південну Корею в 1/8 фіналу ЧС-2022
#Бразилія, #Південна Корея, #ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

У матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Бразилії святкувала впевнену перемогу над Південною Кореєю.

На сьомій хвилині матчу Жуніор (Бразилія) зіграв на добиванні в штрафному майданчику, відправивши м'яч у праву дев'ятку - 1:0.

Через 6 хвилин Неймар реалізував пенальті і подвоїв рахунок. На 29 хвилині зустрічі рахунок став розгромним. Рішарлісон прийняв м'яч на хід у штрафному майданчику, після короткої передачі, яку виконав Рафінья, піймав на протиході свого опікуна та невідпорно пробив у лівий нижній кут воріт - 3:0.

На 36-ій хвилині рахунок став 4:0. Пакета пробив в один дотик з меж штрафного майданчика та переграв голкіпера, спрямувавши м'яч у нижній лівий кут воріт. 

На 76-ій хвилині Південна Корея забила гол престижу. Син Хо Пек дістався до м'яча та сильно пробив здалеку - м'яч влетів під праву стійку - 4:1.

Матч завершився з рахунком 4:1. Збірна Бразилії стала шостим чвертьфіналістом турніру. У 1/4 фіналу Бразилія зіграє з Хорватією, яка раніше здолала Японію. Матч відбудеться 9 грудня. Початок о 21:00.

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022
1/8 фіналу
5 грудня, 2022 рік

Бразилія - Південна Корея 4:1 (4:0)

Голи: 1:0 - 7 Вінісіус, 2:0 - 13 Неймар (пен), 3:0 - 29 Рішарлісон, 4:0 - 36 Лукас, 4:1 - 76 Пек Син Хо

Бразилія: Аліссон, Мілітао, Сілва, Маркіньюш, Данілу, Каземіро, Пакета, Неймар, Рафінья, Рішарлісон, Вінісіус

Південна Корея: Син Гю Кім, Мун Хван Кім, Мін Дже Кім, Йон Гвон Кім, Джин Су Кім, Дже Сон Лі, У Йон Чон, Ін Пом Хван, Чі Чхан Хван, Ки Син Чо, Хин Мін Сон

Попередження: Чон У Йон 44

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