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Аргентина сенсаційно програла Саудівській Аравії у 1 турі ЧС-2022

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Несподіваний результат у групі С
Аргентина сенсаційно програла Саудівській Аравії у 1 турі ЧС-2022
ФОТО: AFP

Джерело - Чемпіон.

Збірна Аргентини поступилась Саудівській Аравії у матчі першого туру Чемпіонату світу-2022.

Матч завершився з рахунком 2:1.

Рахунок у матчі відкрив нападник аргентинців Ліонель Мессі, який впевнено реалізував пенальті. Водночас Саудівська Аравія відповіла голами Аль-Шехрі та Аль-Давсарі на початку другої половини гри.

Чемпіонат світу 2022
Група С, 1 тур
22 листопада

Аргентина - Саудівська Аравія 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 10 Мессі (пен), 1:1 - 48 Аль-Шехрі, 1:2 - 53 Аль-Давсарі

Аргентина: Мартінес – Моліна, Ромеро, Отаменді, Тальяфіко – Де Пауль, Паредес, Гомес – Ді Марія, Мартінес, Мессі

Саудівська Аравія: Аль-Уваїс, Аль-Булеахі, Абдулхамід, Аль-Шахрані, Аль-Тамбакті, Аль-Малкі, Аль-Давсарі, Аль-Шехірі, Канно, Аль-Фарадж, Аль-Брікан

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