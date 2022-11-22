Аргентина сенсаційно програла Саудівській Аравії у 1 турі ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.
Збірна Аргентини поступилась Саудівській Аравії у матчі першого туру Чемпіонату світу-2022.
Матч завершився з рахунком 2:1.
Рахунок у матчі відкрив нападник аргентинців Ліонель Мессі, який впевнено реалізував пенальті. Водночас Саудівська Аравія відповіла голами Аль-Шехрі та Аль-Давсарі на початку другої половини гри.
Аргентина - Саудівська Аравія 1:2 (1:0)
Голи: 1:0 - 10 Мессі (пен), 1:1 - 48 Аль-Шехрі, 1:2 - 53 Аль-Давсарі
Аргентина: Мартінес – Моліна, Ромеро, Отаменді, Тальяфіко – Де Пауль, Паредес, Гомес – Ді Марія, Мартінес, Мессі
Саудівська Аравія: Аль-Уваїс, Аль-Булеахі, Абдулхамід, Аль-Шахрані, Аль-Тамбакті, Аль-Малкі, Аль-Давсарі, Аль-Шехірі, Канно, Аль-Фарадж, Аль-Брікан