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Челсі з Мудриком переміг Тоттенгем у перенесеному матчі АПЛ

Українець відіграв 75 хвилин у звітній зустрічі
Вчора 23:28 221 0
Челсі з Мудриком переміг Тоттенгем у перенесеному матчі АПЛ
#Тоттенгем, #Челсі, #Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

У перенесеній грі 26 туру чемпіонату Англії з футболу Челсі святкував домашню перемогу над Тоттенгемом. Матч завершився з рахунком 2:0.

На 21 хвилині зустрічі воротар гостей Гульєльмо Вікаріо без проблем спіймав м’яч після удару українця Михайла Мудрика, який вийшов у стартовому складі "пенсіонерів". А через три хвилини Трево Чалоба замкнув передачу Конора Галлагера зі штрафного, відкривши рахунок. 

На 72 хвилині Ніколя Джексон ударом головою подвоїв рахунок. А через 5 хвилин замість Мудрика вийшов Чезаре Казадеї.

Після зіграного матчу Челсі з 51 балом піднявся на восьме місце у турнірній таблиці чемпіонату.

Чемпіонат Англії — АПЛ
35 тур, 2 травня

Челсі — Тоттенгем 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 — 24 Чалоба, 2:0 — 72 Джексон

Турнірна таблиця

Нагадаємо, у 35 турі АПЛ Челсі зіграв унічию з Астон Віллою.

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