Збірна Хорватії у серії пенальті здолала Японію в 1/8 фіналу ЧС-2022

Визначився п’ятий чвертьфіналіст турніру

Джерело - Чемпіон.

У матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Хорватії святкувала перемогу над Японією.

На восьмій хвилині матчу Перішич підбіг до м'яча в штрафному майданчику і щосили пробив у лівий кут воріт. Удар був непоганим, але Гонда виконав ще кращий сейв.

Наприкінці першого тайму Маеда підібрав м'яч у штрафному майданчику та переграв голкіпера ударом низом по центру воріт - 1:0.

На 56-ій хвилині матчу Ловрен віддав гарну навісну передачу в штрафний майданчик на Перішича, який переграв в повітрі захисника і з близької відстані головою відправив м'яч у правий нижній кут воріт - 1:1.

У додаткових таймах матчу голів не було забито і переможець протистояння визначався у серії пенальті. Голкіпер Хорватії Лівакович парирував три удари гравців збірної Японії. Серія пенальті завершилася з рахунком 3:1. То ж збірна Хорватії стала п’ятим чвертьфіналістом турніру. В 1/4 фіналу, який відбудеться 9 грудня, Хорватія зіграє з переможцем пари Бразилія - Південна Корея.

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022

1/8 фіналу

5 грудня, 2022 рік

Японія - Хорватія 1:1 (пен 1:3) (1:0, 0:1, 0:0, 0:0)

Голи: 1:0 - 43 Маеда, 1:1 - 56 Перішич

Японія: Гонда, Томіясу, Єсіда, Танігуті, Іто, Ендо, Моріта (Танака 106), Нагатомо (Мітома 64), Доан (Мінаміно 87), Маеда (Асано 64), Камада (Сакаї 75)

Хорватія: Лівакович, Юранович, Ловрен, Гвардіол, Баришич, Модрич (Маєр 99), Брозович, Ковачич (Влашич 99), Крамарич (Пашалич 68), Петкович (Будимир 62, Лівая 106), Перішич (Оршич 106)

Попередження: Ковачич 90, Баришич 116