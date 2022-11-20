Збірна Еквадору впевнено перемогла Катар у стартовому матчі ЧС-2022

Господарі турніру невдало провели перший матч

Джерело - Чемпіон.

У стартовому матчі чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Еквадору святкувала перемогу над Катаром.

З перших хвилин матчу еквадорські футболісти заволоділи ініціативою на футбольному полі. І вже на третій хвилині у ворота Катару влетів м’яч, але після перегляду VAR головний арбітр зустрічі Орсато відмінив взяття воріт, зафіксувавши положення поза грою у гравця Еквадору.

На 15-ій хвилині матчу Еннер Валенсія вийшов один на один з голкіпером - обігравши його, був збитий останнім і було призначено пенальті. Сам потерпілий майстерно ударом з точки розвів голкіпера та м’яч по різних кутах воріт. Саме Валенсія став автором першого забитого голу на чемпіонаті світу-2022.

На 20-ій хвилині зустрічі Ібарра загрожував воротам Катару - гравець з Еквадору з пару метрів пробив вище воріт, але журити за промах його не потрібно, адже взяття воріт все одно б скасували через положення поза грою. А через 12 хвилин після передачі Пресіадо Валенсія ударом головою забив красивий гол у ворота суперника, подвоївши рахунок на табло стадіону Аль-Байт. Наприкінці першої половини матчу гравець Катару Алі не реалізував свій момент, не дотягнувшись до м'яча після флангової передачі. На перерву команди пішли за рахунку 2:0 на користь Еквадору.

На 54-ій хвилині матчу еквадорці вдало вийшли у контратаку - Торрес виконав чудову передачу на Плату, який прийняв м’яч на фланзі вирізав круглого у штрафний майданчик суперника, але ні Валенсія, ні Естрада до м’яча не дотягнулися. У наступній атаці еквадорців голкіпер збірної Катару Аль-Шіб потягнув удар Ібарри. У середині другого тайму Мігел підключився до атаки своєї команди та навіть завершив її потужним ударом головою, однак голкіперу Еквадору Галіндес не довелося вступати у гру.

Гравці збірної Еквадору, маючи перевагу у два забиті голи, з 60-ої хвилини грали другим номером, намагаючись втримати переможний рахунок не витрачаючи зайвих сил. На 85-ій хвилині у контравипаді катарці могли забити гол престижу - Мунтарі пробив трішки вище перекладини воріт Галіндеса. У компенсовані хвилини Родрігес виграв позицію при подачі з кутової позначки, але добре не влучив по м'ячу. Матч завершився впевненою перемогою збірної Еквадора, у складі якої дублем відзначився Валенсія.

Завтра, 21 листопада, на чемпіонаті світу з футболу відбудеться три матчі, в одному з яких зіграють суперники сьогоднішніх команд по групі А - Сенегал та Нідерланди. Початок матчу о 18:00.

У наступному турі, 25 листопада, збірна Еквадору зіграє з Нідерландами, а Катар - із Сенегалом.

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022

Група A, 1 тур

20 листопада, 2022 рік

Катар - Еквадор 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 16 Валенсія (пен), 0:2 - 31 Валенсія

Катар: Аль-Шіб, Хассан, Хухі, Аль-Раві, Ахмед, Хатем, Будіаф, Мігель, Афіф, Альмоез (Мунтарі 72), Аль-Хайдос (Ваад 72).

Еквадор: Галіндес, Еступіньян, Інкапіє, Торрес, Пресіадо, Ібарра (Сарм'єнто 68), Кайседо (Франко 90), Мендес, Плата, Естрада (Родрігес 90), Валенсія (Сіфуентес 77)

Попередження: Аль-Шіб 15, Альмоез 22, Будіаф 36, Афіф 78 - Кайседо 29, Мендез 56