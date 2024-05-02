Баєр продовжив свою безпрограшну серію, Марсель та Аталанта розписали мирову: результати півфіналів Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.

Баєр на виїзді здолав Рому, а Марсель та Аталанта не виявили сильнішого в півфіналі Ліги Європи.

Матч на французькому "Велодромі" завершився з рахунком 1:1.

Першими в поєдинку відзначились італійці. На 11 хвилині Тен Копмайнерс віддав зручний пас на партнера Джанлуку Скамакку, який точним пострілом в лівий кут воріт Пау Лопеса відкрив рахунок в матчі.

Марсель вже через 9 хвилин відповів Аталанті своїм забитим м'ячем. Шансель Мбемба завдав неймовірного удару з далекої відстані. М’яч зрикошетив від лівої стійки та опинився у сітці воріт.

Баєр Леверкузен здобув впевнену виїзну перемогу над Ромою. Поєдинок завершився з рахунком 0:2.

На 28 хвилині хавбек "фармацевтів" Флоріан Вірц скористався помилкою суперника та з близької відстані закотив м'яч у ворота.

Німцям вдалось подвоїти перевагу на 73 хвилині. Роберт Андріх забив фантастичний гол із-за меж штрафного майданчика, вразивши ліву дев'ятку воріт.

Відтак Баєр продовжив свою фантастичну серію без поразок. "Фармацевти" не програють вже 47 матчів у всіх турнірах. До цього рекордним показником була серія Ювентуса, який з травня 2011 до травня 2012 року не програвав протягом 43 ігор.

Ліга Європи

1/2 фіналу, перші матчі

2 травня

Марсель — Аталанта 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 — 20 Мбемба, 1:1 — 11 Скамакка.

Рома — Баєр 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 — 28 Віртц, 0:2 — 73 Андріх

Матчі-відповіді відбудуться за тиждень, 9 травня.

Паралельно були зіграні протистояння на стадії півфіналу Ліги конференцій.

Фінал Ліги Європи УЄФА-2023/24 запланований на 22 травня в ірландському Дубліні (стадіон "Авіва").

Нагадаємо, у перших півфінальних матчах Ліги чемпіонів Боруссія з голом Фуллькруга здолала ПСЖ, а мадридський Реал з українцем Андрієм Луніним у воротах розписав бойову нічию з мюнхенською Баварією.