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Англія - Франція 1:2. Як це було

Вчора 23:00 4892 1
Англія - Франція 1:2. Як це було

Джерело - Чемпіон.

Матч завершено! Збірна Франції виходить до півфіналу ЧС-2022.

90' Рашфорд небезпечно пробив, але трохи вище воріт.

90' Магвайр заробляє небезпечний штрафний.

90' Травмований Стоунс покинув поле. Гру продовжив Гріліш.

90' Стоунс на газоні і тримається за ногу. Медики на полі.

90' Знову навіс Шоу і знову м'яч в руках у Льоріса.

90' Стерлінг виконував навіс, але голкіпер вийшов з воріт і забарв м'яч у руки.

90' Шоу виконував закидання на дальню стійку. Льоріс рукою вибив м'яч на кутовий.

90' 8 хвилин додав арбітр до основного часу.

88' Дуже грубо зіграв у центрі поля Магвайр. Жовта каркта для оборонця збірної Англії.

86' Також у Франції заміна: замість Дембеле на поле вийшов Коман.

85' Ще одна заміна в складі збірної Англії: замість Фодена на поле вийшов Рашфорд.

84' КЕЙН ПРОБИВАЄ ВИЩЕ ВОРІТ!

83' Друге пенальті у ворота збійрної Франції! Жовта картка Ернандесу.

82' Арбітр йде передивлятися епізод на можливе пенальті.

81' Подвійна заміна в складі збірної Англії: замість Саки та Хендерсона на поле вийшли Стерлінг та Маунт.

80' Впав Маунт у штрафному майданчику. Свисток арбітра мовчить.

78' ГООООООООЛ! Збірна Франції виходить вперед! Жиру після подачі класно головою пробив у кут воріт.

77' Жиру класно пробивав у дотик після скидки. Пікфорд у неймовірному стрибку рятує свою команду.

75' Ернандес подавав на Жиру. Олів'є трохи до м'яча не дістався.

73' Беллінгем впав у карному майданчику. Свисток арбітра мовчить.

71' Шоу класно прострілив на дальню стійку. Сака пробивав у дотик, трохи повз ворота.

69' Магвайр головою класно пробивав зі штрафного. Поруч зі стійкою пройшов м'яч.

67' Беллінгем потягнув суперника за футболку. Штрафний удар для французів.

65' Закдиання на Жиру пішло, але той не зміг пробити по м'ячу.

64' Гендерсон збив Чуамені. Суддя фіксує фол.

62' Грізманн у центрі поля порушив правила проти Фодена. Штрафний для англійців.

60' Сака класно прорвався в штрафний майданчик і завдавав удар. Льоріс забрав м'яч у руки.

58' Рабйо пробив з дальньої дистанції, але Пікфорд парирував цей удар.

56' Мбаппе по флангу втік від Вокера і прострілював у центр. Жиру пропустив м'яч на Дембеле, який не зміг обробити снаряд.

55' Рабйо небезпечно пробивав після розіграшу з центра поля і швидкого виходу в атаку. Пікфорд рятує свою команду.

54' ГООООООЛ! Кейн зрівнює рахунок у матчі!

52' Пенальті у ворота збірної Франції! Чуамені збив Саку.

51' Гендерсон з ходу пробивав, але його дуар заблоковано.

50' Сака прострілював у центр штрафного, відбиваються французи.

49' Дембеле отримав першу жовту картку в матчі.

48' Магвайр після корнера головою скидував, Льоріс зміг забрати м'яч у руки.

47' Беллінгем небезпечно пробивав по воротах. Льоріс знову рятує свою команду.

46' Другий тайм розпочався!

Перший тайм завершено! Французи мінімально перемагають.

45' Ернандес на газоні. Дешам незадоволений тим, що арбітр не зафіксував штрафний.

45' Закидання на Шоу пішло, м'яч від Кунде вийшов на кутовий.

45' 4 хвилини додав арбітр до першого тайму.

44' Беллінгем виконував простріл у чужий карний майданчик, французи відбиваються.

42' Грізманн отримав жовту картку за грубий фол у центрі поля.

40' Сака виконував подачу, Кейн до м'яча не дістався.

39' Мбаппе з льоту пробивав після розіграшу штрафного. М'яч вище воріт пішов.

38' Хендерсон намагався віддати розрізну передачу, але вийшло засильно.

36' Грізманн грубо зараз сфолив. Суддя обмежився усним попередженням.

34' Грізманн по центру проривався і втратив м'яч.

32' Кейна збили в центрі поля. Штрафний для збірної Англії.

30' Сака боровся з двома гравцями на фланзі і втратив м'яч.

29' Кейн потужно пробивав з-за меж штрафного, Льоріс переводить м'яч на кутовий.

26' Немає пенальті. Матч продовжується.

25' Кейн впав біля штрафного майданика. Арбітр чекає на допомогу відеоасистента.

24' Кейн з Беллінгемом намагалися обігратися і втратили м'яч.

22' Кейн увірвався у карний майданчик, але Льоріс врятував свою команду.

20' Шоу пробивав зі штрафного. Льоріс забрав м'яч у руки.

19' Рабйо збив Саку перед штрафним майданчиком. Стандарт для англійців.

17' ГООООООЛ! Збірна Франції відкриває рахунок у матчі. Чуамені отримав м'яч і пробив з дальньої дистанції точно в дальній кут воріт.

15' Мбаппе виконував простріл, англійці відбиваються.

13' Кейн втікав у контратаку, але в боротьбі з двома захисника був змушений назад віддати.

11' Жиру пробивав головою після подачі, м'яч опинився в руках Пікфорда.

10' Грізманн по флангу проривався, але Беллінгем у підкаті вибив м'яч на ктуовий.

8' Дальнє закидання пішло в напрямку Кейна - засильно.

6' Шоу подавав зі стандарту, французи відбиваються.

5' Дембеле збив Фодена на фланзі. Штрафний для збірної Англії.

3' Фоден пробивав з-за меж карного майданчика - удар заблоковано.

2' Втікали в швидку атаку французи, але трохи незручно віддав передачу Ернандес на Мбаппе.

1' Матч розпочався!

Звучить гімн Франції!

Лунає гімн Англії!

Команди виходять на поле!

Стартові склади команд:

Англія: Пікфорд, Вокер, Магвайр, Стоунз, Шоу, Райс, Беллінгхем, Хендерсон, Сака, Фоден, Кейн

Франція: Льоріс, Кунде, Варан, Упамекано, Ернандес, Рабйо, Тчуамені, Дембеле, Грізманн, Мбаппе, Жіру

Англія та Франція зустрінуться в межах чвертьфіналу Чемпіонату світу-2022.

Поєдинок відбудеться у суботу 10 грудня на стадіоні Ель-Байт Початок о 21:00 за київським часом.

Чемпіон проведе текстовий онлайн поєдинку в цій новині.

Чемпіонат світу-2022: розклад, календар, результати, турнірна таблиця

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