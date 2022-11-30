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Збірна Аргентини перемогла Польщу та виграла групу С на ЧС-2022

Вчора 23:02 279 0
Збірна Аргентини перемогла Польщу та виграла групу С на ЧС-2022
#Аргентина, #Польща

Джерело - Чемпіон.

У матчі третього туру групи С чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Аргентини перемогла Польщу.

На 36-ій хвилині матчу Мессі впав у штрафному майданчику в боротьбі із суперником, але арбітр миттєво відхиляє всі спроби футболістів апелювати до нього. А після перегляду ВАР було призначено пенальті. Його не реалізував Мессі - Щенсний потягнув удар аргентинця.

На 43-ій хвилині голкіпер збірної Польщі парирував удар Альвареса. На перерву команди пішли без забитих голів.

На старті другого тайму матчу Макаллістер зіграв надзвичайно майстерно, ударом зльоту з меж штрафного майданчика, відправивши м'яч у сітку за допомогою рикошету від лівої стійки - 1:0.

Через кілька хвилин Глік високо вистрибнув у глибині карного майданчика назустріч подачі зі штрафного та спробував забити, пробивши головою, але не точно.

На 67-ій хвилині зустрічі Альварес отримав передачу від Фернандеса в штрафному майданчику та вгатив м'яч під праву стійку - 2:0.

Матч завершився з рахунком 2:0. Завдяки здобутим трьом очкам збірна Аргентини з першого місця вийшла до плей-оф ЧС-2022. Збірна Польщі по при поразку стала другою, випередивши Мексику.

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022
Група С, 3 тур
30 листопада, 2022 рік

Польща - Аргентина 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 46 Макаллістер, 0:2 - 68 Альварес

Польща: Щенсний, Кеш, Глік, Ківьор, Берешинський (Йенджейчик 73), Крихов'як (Пьонтек 84), Бєлік (Д. Шиманський 62), Зелінські, Франковський (Камінський 46), Свідерські (Скораш 46), Левандовський

Аргентина: Е. Мартінес, Моліна, Ромеро, Отаменді, Акунья (Тальяфіко 59), Мак Аллістер (Альмада 84), Де Поль, Фернандес (Пеццелла 79), Ді Марія (Паредес 59), Альварес (Лаутаро Мартінес 79), Мессі

Попередження: Крихов'як 79 - Акунья 49

Нереалізований пенальті: Мессі 39 (воротар)

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