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Збірна Тунісу поступилася Австралії у 2 турі ЧС-2022

Сьогодні 13:59 238 1
Дюк забив єдиний гол у матчі
Збірна Тунісу поступилася Австралії у 2 турі ЧС-2022
#Австралія, #Туніс, #ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

У матчі другого туру групи D чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Тунісу програла Австралії.

Матч команди розпочали в обопільних атаках. А перший по-справжньому небезпечний момент був втілений у забитий гол. У середині першого тайму Дюк вдало зреагував на рикошет після прострілу, який виконав Гудвін, та з близької відстані пробив головою повз голкіпера в правий кут воріт збірної Тунісу.

На 41-ій хвилині матчу Дрегер у центрі штрафного майданчика отримав м'яч та пробив по воротах, але цю спробу блискуче заблокував захисник збірної Австралії.

У компенсовані хвилини тайму Мсакні після передачі Жебалі з меж штрафного майданчика пробив поруч зі штангою воріт Австралії - хорошу можливість для взяття воріт було втрачено. На перерву команди пішли за мінімальної переваги збірної Австралії.

У другому таймі матчу гравці збірної Тунісу намагалися уникнути поразки. Сліті передачами з флангу навантажував захист суперника, який зі своїм завданням справлявся. На 72-ій хвилині матчу гарну комбінацію ударом з межі штрафного майданчика завершив Мсакні, але м'яч був спрямований у центр воріт, де його легко впіймав голкіпер Австралії Раян.

На 83-ій хвилині Тальбі на добиванні намагався переправити круглого у сітку воріт збірної Австралії, але скою команди виручив голкіпер. А через 5 хвилин голкіпер австралійців ще раз виручив свою команду після удару Хазрі. Матч завершився з рахунком 1:0 на користь збірної Австралії.

Сьогодні, 26 листопада, у цій групі відбудеться ще один матч - Франція - Данія. Початок матчу о 18:00.

У третьому турі чемпіонату світу, 30 листопада, збірна Тунісу зіграє з Францією, а Австралія - з Данією.

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022
Група D, 2 тур
26 листопада, 2022 рік

Туніс - Австралія 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 23 Дюк

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