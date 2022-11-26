Збірна Тунісу поступилася Австралії у 2 турі ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.
У матчі другого туру групи D чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Тунісу програла Австралії.
Матч команди розпочали в обопільних атаках. А перший по-справжньому небезпечний момент був втілений у забитий гол. У середині першого тайму Дюк вдало зреагував на рикошет після прострілу, який виконав Гудвін, та з близької відстані пробив головою повз голкіпера в правий кут воріт збірної Тунісу.
На 41-ій хвилині матчу Дрегер у центрі штрафного майданчика отримав м'яч та пробив по воротах, але цю спробу блискуче заблокував захисник збірної Австралії.
У компенсовані хвилини тайму Мсакні після передачі Жебалі з меж штрафного майданчика пробив поруч зі штангою воріт Австралії - хорошу можливість для взяття воріт було втрачено. На перерву команди пішли за мінімальної переваги збірної Австралії.
У другому таймі матчу гравці збірної Тунісу намагалися уникнути поразки. Сліті передачами з флангу навантажував захист суперника, який зі своїм завданням справлявся. На 72-ій хвилині матчу гарну комбінацію ударом з межі штрафного майданчика завершив Мсакні, але м'яч був спрямований у центр воріт, де його легко впіймав голкіпер Австралії Раян.
На 83-ій хвилині Тальбі на добиванні намагався переправити круглого у сітку воріт збірної Австралії, але скою команди виручив голкіпер. А через 5 хвилин голкіпер австралійців ще раз виручив свою команду після удару Хазрі. Матч завершився з рахунком 1:0 на користь збірної Австралії.
Сьогодні, 26 листопада, у цій групі відбудеться ще один матч - Франція - Данія. Початок матчу о 18:00.
У третьому турі чемпіонату світу, 30 листопада, збірна Тунісу зіграє з Францією, а Австралія - з Данією.
Туніс - Австралія 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 23 Дюк