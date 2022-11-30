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Збірна Мексики переграла Саудівську Аравію, але залишила ЧС-2022

Вчора 23:02 333 0
Збірна Мексики переграла Саудівську Аравію, але залишила ЧС-2022
#Мексика, #Саудівська Аравія, #ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

У матчі третього туру групи С чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Мексики переграла Саудівську Аравію.

У середині першого тайму зустрічі Пінеда мав стовідсоткову нагоду забити. Він впритул пробив зльоту в лівий нижній кут воріт, але Мохаммед Аль-Оваїс був пильний і виконав чудовий сейв.

На старті другого тайму матчу Мартін після передачі Монтеса переправ м'яч у порожні ворота - 1:0.

Через 5 хвилин Чавес завдав ефектного та потужного удару, виконуючи штрафний з далекої відстані. М'яч влучив у праву дев'ятку, без шансів для голкіпера - 2:0.

Мартін та Лосано втратили чудові можливості збільшити рахунок у зустрічі. У компенсовані хвилини матчу Бахебрі виконав вдалу передачу в штрафний майданчик, де нею скористався Аль-Давсарі, пробивши низом по центру воріт - 1:2.

Матч завершився з рахунком 2:1. Ці здобуті три очки не допомогли збірній Мексики вийти до плей-оф ЧС-2022. Мексиканці посіли третє місце, вперед пропустивши Польщу.

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022
Група С, 3 тур
30 листопада, 2022 рік

Саудівська Аравія - Мексика 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 47 Мартін, 0:2 - 52 Чавес, 1:2 - 90+5 Аль-Давсарі

Мексика: Очоа, Санчес, Монтес, Морено, Гальярдо, Альварес, Пінеда (Хіменес, 77), Чавес, Лосано, Мартін (Родрігес, 77), Вега (Антуні, 46)

Саудівська Аравія: Аль-Оваїс, Тамбакті, Аль-Болеахі (Шарахілі, 37), Аль-Амрі, Абдулхамід, Аль-Хассан (Маду, 46), Канно, Аль-Ганнам - Аль-Бурайкан, Аль-Шехрі, Аль-Давсарі.

Попередження: Альварес (16), Аль-Шехрі (28), Аль-Хассан (34), Тамбахті (52), Маду (81)

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