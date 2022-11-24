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Збірна Португалії переграла Гану у 1 турі ЧС-2022

Сьогодні 19:58 352 0
Збірна Португалії переграла Гану у 1 турі ЧС-2022
#Гана, #Португалія, #ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

У матчі першого туру групи Н чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Португалії святкувала перемогу над Ганою.

Перша половина матчу не багатою на небезпечні моменти. Сілва знайшов на межі штрафного майданчика відкритого партнера, яким виявився Жоау Фелікс (Португалія) і той потужно пробив, надіславши м'яч значно вище воріт.  На 31-ій хвилині скасували взяття воріт збірної Гани - Роналду порушив правила. 

На 54-ій хвилині зустрічі після того як м'яч відскочив прямо йому на ногу, Аліду Сейду (Гана) пробив із середньої відстані, але відправив шкіряного далеко вбік від правої стійки. Через пару хвилин наставник португальців зробив вимушену заміну - травму отримав Отавіо.

А на 65-ій хвилині португальці повели у рахунку - Роналду реалізував пенальті. Португальці вели у рахунку лише вісім хвилин: Андре Аю зрівняв рахунок.

Збірна Португалії змогла зібратися та вирвати перемогу з рахунком 3:2. Цьому сповна допоміг Фернандеш, який двічі асистував своїм партнерам. Спочатку він віддав передачу Феліксу, який увірвався в штрафний майданчик та, опинившись віч-на-віч із голкіпером, сильно пробив у верхній кут воріт. Через дві хвилини Фернандеш виконав чудовий пас, адресатом якого в штрафному майданчику став Леау, який влучно пробив у правий нижній кут воріт суперника. Наприкінці матчу Букарі один гол відіграв.

У другому турі чемпіонату світу, 28 листопада, збірна Португалії зіграє з Уругваєм, а Південна Корея - з Ганою.

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022
Група Н, 1 тур
24 листопада, 2022 рік

Португалія - Гана 3:2 (0:0)

Голи: 1:0 - 65 Роналду (пен), 1:1 - 73 Аю, 2:1 - 78 Фелікс, 3:1 - 80 Леау, 3:2 - 89 Букарі

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