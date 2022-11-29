Джерело - Чемпіон.

У матчі третього туру групи В чемпіонату світу-2022 з футболу збірна США святкувала над Іраном.

Американські футболісти активно розпочали матч - контроль м'яча, кількість удару. А от досягти свого змогли лише на 38-ій хвилині матчу. Після навісної передачі в штрафний майданчик Сержіно Дест зіграв головою, спрямувавши м'яч вниз і Крістіан Пулішич (США) блискуче зорієнтувався та відправив його в сітку. 0:1. При цьому гравець отримав травму. Після отримання медичної допомоги він зміг повернутися на футбольне поле.

У компенсовані хвилини першого тайму Тімоті Веа забив гол, але взяття воріт було скасовано. Суддя на лінії зафіксував положення поза грою.

Збірна США у другому таймі матчу більше думала про збереження здобутої переваги у рахунку і не форсувала події на полі. Іранці не змогли зрівняти рахунок та зачепитися за путівку до плей-оф турніру.

Матч завершився з рахунком 1:0. Завдяки здобутим трьом очкам збірна США з другого місця вийшла до плей-оф ЧС-2022.

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022

Група В, 3 тур

29 листопада, 2022 рік

Іран - США 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 38 Пулішич

Іран: Бейранванд, Резаеян, Хоссейні, Пураліганджі, Мохаммаді (Карімі 45+2), Езатолахі, Нуроллахі (Торабі 71), Хаджсафі (Джалалі 71), Голізаде (Ансаріфард 77), Азмун (Годдос 46), Таремі

США: Тернер, Дест, Картер-Вікерс, Рім, Робінсон, Адамс, Маккені (Акоста 77), Ю. Муса – Веа, Сарджент (Райт 77), Пулішич (Ааронсон 46)

Попередження: Хоссейні 77 - Адамс 43