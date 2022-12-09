Визначився перший півфіналіст турніру

Джерело - Чемпіон.

У матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Бразилії у серії пенальті поступилася Хорватії.

У першій половині першого тайму матчу Перішич у штрафному майданчику відгукнувся на коротку передачу Юрановича, але відправив м'яч далеко вбік від лівої стійки бразильців. Бразильці відповіли своїм моментом Вінісіус пробивав по воротах, але цю спробу блискуче заблокував захисник.

На старті другого тайму бразильці організували пару моментів біля воріт суперника. Лівакович перервав небезпечну передачу Мілітана. Через пару хвилин арбітри переглядали епізод з можливу гру рукою Юрановича у штрафному майданчику, але пенальті не було призначено. На 58-ій хвилині зустрічі Неймар пробивав по центру воріт хорватів - голкіпер парирував удар лідера бразильців.

У другому таймі матчу гравці збірної Бразилії мали більше небезпечних моментів, але голкіпер та захисника суперника продемонстрували надійну гру.

У першому додатковому таймі Петкович виконав чудову передачу на Брозовича, який пробив вище воріт бразильців. Наприкінці першого додаткового тайму Неймар взяв гру на себе і, по центру прорвавшись, виграв дуель з голкіпером хорватів.

У другому додатковому таймі матчу Петкович потужно пробив по воротах бразильців - м'яч рикошетом від захисника влетів у сітку воріт - 1:1.

Переможець протистояння вирішився у серії пенальті - футбольна фортуна посміхнулася збірній Хорватії, яка стала першим півфіналістом турніру. В матчі 1/2 фіналу, який відбудеться 13 грудня, Хорватія зіграє переможцем пари Нідерланди - Аргентина.

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022

1/4 фіналу

9 грудня, 2022 рік

Хорватія - Бразилія 1:1 (пен 4:2) (0:0, 0:0, 0:1, 1:0)

Голи: 0:1 - 105+1 Неймар, 1:1 - 117 Петкович

Хорватія: Домінік Лівакович, Іван Перішич, Деян Ловрен, Матео Ковачич (Ловро Маєр 106), Андрей Крамарич (Бруно Петкович 72), Лука Модрич, Марсело Брозович (Міслав Оршич 114), Маріо Пашаліч (Микола Влашич 72), Борна Соса (Анте Будімір 110), Йошко Гвардіол, Йосип Юранович

Бразилія: Аліссон Бекер, Даніло, Тьяго Сілва, Маркіньос, Карлос Каземіро, Лукас Пакета (Фред 106), Рішарлісон (Педро 84), Неймар, Рафінья (Антоні 56), Едер Мілітао (Алекс Сандро 106), Вінісіус Жуніор (Родріго 64)

Попередження: Марсело Брозович 31, Бруно Петкович 117 - Даніло 25, Каземіро 68, Маркіньос 77