Головне
Збірна Хорватії у серії пенальті здолала Бразилію в 1/4 фіналу ЧС-2022
Сьогодні 19:47 223
Хорватія - Бразилія 1:1. Як це було
Сьогодні 19:46 5749
Калініна вийшла у півфінал турніру у Франції
Сьогодні 17:09 242
Дудченко - у ТОП-40 спринту на етапі Кубка світу у Гохфільцені
Сьогодні 16:50 288
Снігур потрапила до відео від Google про підсумки 2022 року
Сьогодні 11:46 267
Нідерланди - Аргентина: онлайн-трансляція 1/4 ЧС-2022
Сьогодні 11:09 2526
Хорватія - Бразилія: анонс і прогноз матчу 1/4 фіналу чемпіонату світу-2022
Сьогодні 09:58 1446
Нідерланди - Аргентина: анонс і прогноз матчу 1/4 фіналу чемпіонату світу-2022
Сьогодні 09:58 1314
Бразилія зіграє з Хорватією, Аргентина - з Нідерландами: розклад матчів 9 грудня на ЧС-2022
Сьогодні 07:00 615
Калініна вийшла у чвертьфінал турніру у Франції
Вчора 23:08 358 2
Прямі трансляції

Збірна Хорватії у серії пенальті здолала Бразилію в 1/4 фіналу ЧС-2022

Сьогодні 19:47 223 0
Визначився перший півфіналіст турніру
Збірна Хорватії у серії пенальті здолала Бразилію в 1/4 фіналу ЧС-2022
#Бразилія, #Хорватія, #ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

У матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Бразилії у серії пенальті поступилася Хорватії.

У першій половині першого тайму матчу Перішич у штрафному майданчику відгукнувся на коротку передачу Юрановича, але відправив м'яч далеко вбік від лівої стійки бразильців. Бразильці відповіли своїм моментом Вінісіус пробивав по воротах, але цю спробу блискуче заблокував захисник.

На старті другого тайму бразильці організували пару моментів біля воріт суперника. Лівакович перервав небезпечну передачу Мілітана. Через пару хвилин арбітри переглядали епізод з можливу гру рукою Юрановича у штрафному майданчику, але пенальті не було призначено. На 58-ій хвилині зустрічі Неймар пробивав по центру воріт хорватів - голкіпер парирував удар лідера бразильців.

У другому таймі матчу гравці збірної Бразилії мали більше небезпечних моментів, але голкіпер та захисника суперника продемонстрували надійну гру.

У першому додатковому таймі Петкович виконав чудову передачу на Брозовича, який пробив вище воріт бразильців. Наприкінці першого додаткового тайму Неймар взяв гру на себе і, по центру прорвавшись, виграв дуель з голкіпером хорватів. 

У другому додатковому таймі матчу Петкович потужно пробив по воротах бразильців - м'яч рикошетом від захисника влетів у сітку воріт - 1:1.

Переможець протистояння вирішився у серії пенальті - футбольна фортуна посміхнулася збірній Хорватії, яка стала першим півфіналістом турніру. В матчі 1/2 фіналу, який відбудеться 13 грудня, Хорватія зіграє переможцем пари Нідерланди - Аргентина.

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022
1/4 фіналу
9 грудня, 2022 рік

Хорватія - Бразилія 1:1 (пен 4:2) (0:0, 0:0, 0:1, 1:0)

Голи: 0:1 - 105+1 Неймар, 1:1 - 117 Петкович

Хорватія: Домінік Лівакович, Іван Перішич, Деян Ловрен, Матео Ковачич (Ловро Маєр 106), Андрей Крамарич (Бруно Петкович 72), Лука Модрич, Марсело Брозович (Міслав Оршич 114), Маріо Пашаліч (Микола Влашич 72), Борна Соса (Анте Будімір 110), Йошко Гвардіол, Йосип Юранович

Бразилія: Аліссон Бекер, Даніло, Тьяго Сілва, Маркіньос, Карлос Каземіро, Лукас Пакета (Фред 106), Рішарлісон (Педро 84), Неймар, Рафінья (Антоні 56), Едер Мілітао (Алекс Сандро 106), Вінісіус Жуніор (Родріго 64)

Попередження: Марсело Брозович 31, Бруно Петкович 117 - Даніло 25, Каземіро 68, Маркіньос 77

Коментарі ()
Популярне зараз
Хорватія - Бразилія 1:1. Як це було Хорватія - Бразилія 1:1. Як це було 5749
Нідерланди - Аргентина: онлайн-трансляція 1/4 ЧС-2022 Нідерланди - Аргентина: онлайн-трансляція 1/4 ЧС-2022 2526
Рівно 21 рік тому Андрій Шевченко забив легендарний гол за комірець Буффону Рівно 21 рік тому Андрій Шевченко забив легендарний гол за комірець Буффону 51907
Хорватія - Бразилія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 Хорватія - Бразилія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 1639
Кубок світу-2022/23 з біатлону: розклад, календар, результати Кубок світу-2022/23 з біатлону: розклад, календар, результати 3111
Англія - Франція: онлайн-трансляція 1/4 ЧС-2022 Англія - Франція: онлайн-трансляція 1/4 ЧС-2022 2081
Рекомендуємо
Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни 28950
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 7393
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 20285
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 11625 3
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 22517
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 94567 1