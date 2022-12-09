Головне
Збірна Аргентини переграла Нідерланди у серії пенальті та вийшла до півфіналу ЧС-2022
Вчора 23:56 244
Нідерланди - Аргентина 2:2 (3:4 пен). Як це було
Вчора 23:55 12415
Тіте покинув збірну Бразилії після вильоту з ЧС-2022
Вчора 22:22 228
Став відомий склад України на естафету у Гохфільцені
Вчора 19:59 416
Збірна Хорватії у серії пенальті здолала Бразилію в 1/4 фіналу ЧС-2022
Вчора 19:47 1192
Хорватія - Бразилія 1:1. Як це було
Вчора 19:46 6306
Калініна вийшла у півфінал турніру у Франції
Вчора 17:09 356
Дудченко - у ТОП-40 спринту на етапі Кубка світу у Гохфільцені
Вчора 16:50 397 1
Снігур потрапила до відео від Google про підсумки 2022 року
Вчора 11:46 316
Хорватія - Бразилія: анонс і прогноз матчу 1/4 фіналу чемпіонату світу-2022
Вчора 09:58 1549
Прямі трансляції

Збірна Аргентини переграла Нідерланди у серії пенальті та вийшла до півфіналу ЧС-2022

Вчора 23:56 244 0
Визначився другий півфіналіст турніру
Збірна Аргентини переграла Нідерланди у серії пенальті та вийшла до півфіналу ЧС-2022
Фото: AFP
#Аргентина, #Нідерланди, #ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

У матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Аргентини святкувала перемогу над Нідерландами.

На 35-ій хвилині матчу Моліна отримав у штрафному майданчику точну передачу від Мессі та переграв голкіпера результативним ударом у лівий кут воріт - 1:0.

У середині другого тайму матчу Мессі небезпечно пробивав - м'яч пролетів трішки вище перекладини. 

А на 73-ій хвилині Дамфріс виконав підніжку гравцю Аргентини і рефері Антоніо Матеу Лаос зафіксував порушення правил. Аргентина отримала можливість пробити пенальті - його реалізував Мессі, подвоївши рахунок. На 83-ій хвилині матчу збірна Нідерландів один гол відіграла - відзначився Вергхорст.

На 11-ій компенсованій хвилині збірна Нідерландів зрівняла рахунок (відзначився Вергхорст, який оформив дубль) та перевела гру у додатковий час.

У додаткових таймах забитих голів не було. Переможець матчу був визначений у серії пенальті - перемогу здобула збірна Аргентини, яка стала другим півфіналістом турніру. У матчі 1/2 фіналу, який відбудеться 13 грудня, Аргентина зіграє з Хорватією, яка раніше у серії пенальті здолала Бразилію.

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022
1/4 фіналу
9 грудня, 2022 рік

Нідерланди - Аргентина 2:2 (пен 3:4) (0:1, 2:1, 0:0, 0:0)

Голи: 0:1 - 35 Моліна, 0:2 - 73 Мессі (пен),1:2 - 83 Вергхорст, 2:2 - 90+11 Вергхорст

Нідерланди: Нопперт, Тімбер, ван Дейк, Аке, Дюмфріс, де Роон (Коопмейнерс 46), Френкі де Йонг, Блінд (Люк де Йонг 65), Гакпо (Ланг 113), Депай (Вегорст 78), Бергвейн (Бергейс 46)

Аргентина: Еміліано Мартінес, Ромеро (Песселья 78), Отаменді, Лісандро Мартінес (Ді Марія 112), Моліна (Монтьєль 106), Де Пауль (Паредес 66), Фернандес, Мак Аллістер, Акунья (Тальяфіко 78), Мессі, Альварес (Лаутаро Мартінес 82)

Попередження: Тімбер 43, Депай 76, Бергейс 88, ван Дейк 90+1 - Акунья 43, Ромеро 45, Лісандро Мартінес 76, Паредес 89, Мессі 90+11, Отаменді 90+12, Монтьєль 109, Песселья 112

Коментарі ()
Популярне зараз
Нідерланди - Аргентина - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 Нідерланди - Аргентина - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 2157
Хорватія - Бразилія 1:1. Як це було Хорватія - Бразилія 1:1. Як це було 6306
Кубок світу-2022/23 з біатлону: розклад, календар, результати Кубок світу-2022/23 з біатлону: розклад, календар, результати 3283
Англія - Франція: онлайн-трансляція 1/4 ЧС-2022 Англія - Франція: онлайн-трансляція 1/4 ЧС-2022 2213
Нідерланди - Аргентина 2:2 (3:4 пен). Як це було Нідерланди - Аргентина 2:2 (3:4 пен). Як це було 12415
Рівно 21 рік тому Андрій Шевченко забив легендарний гол за комірець Буффону Рівно 21 рік тому Андрій Шевченко забив легендарний гол за комірець Буффону 53632
Рекомендуємо
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 32602
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 12141 1
Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком 124765
Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту 23037
Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО 27462
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 102950