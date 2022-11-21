США та Вельс не виявили сильнішого у 1 турі ЧС-2022

На гол Веа відповів Бейл

Джерело - Чемпіон.

У матчі першого туру групи В чемпіонату світу-2022 з футболу збірна США зіграла внічию з Вельсом.

На 10-ій хвилині зустрічі Сарджент мав виводити США вперед, але його бракували дещо влучності. А на 36-ій хвилині Пулішич виконав чудову передачу і Тімоті Веа вміло переграв голкіпера суперника - 1:0.

У другому таймі гравці Вельсу намагалися вирівняти рахунок на табло. Ремсі наважився на індивідуальний прохід - самовідданий підкат захисника американці зупинив його прохід. Робертс непогано прострілював у штрафний майданчик, але захисник розрядив ситуацію.

Девісу в центрі штрафного майданчику забезпечили скидання під удар головою в падінні, проте Тернер потім потягнув м'яч під поперечиною. Через хвилину Мур пробив вище воріт американців.

А на 80-ій хвилині арбітр призначив пенальті у ворота США - Циммерман порушив правила проти Бейла. Сам потерпілий потужний ударом зрівняв рахунок - 1:1. Матч завершився внічию.

Нагадаємо, що в іншому матчу групи В збірна Англії розгромила Іран (6:2). То ж після першого туру у групі В лідирує збірна Англії.

У другому турі чемпіонату світу, 25 листопада, збірна Англії зіграє з США, а Вельс - з Іраном.

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022

Група В, 1 тур

21 листопада, 2022 рік

США - Вельс 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 36 Веа, 1:1 - 82 Бейл (пен)

США: Тернер, Дест (Єдлін, 74), Рім, Циммерман, Робінсон, Маккенні (Ааронсон, 66), Адамс, Муса (Акоста, 74), Пулішич, Веа (Морріс, 88), Саргент (Райт, 74).

Вельс: Геннессі, Мефам, Родон, Б. Девіс, Робертс, Ампаду (Моррелл, 90+5), Ремзі, Н. Вілліамс (Б. Джонсон, 78), Вілсон (Сорба, 90+2), Бейл, Джеймс (К. Мур, 46).

Попередження: Дест, 11; Маккенні, 13; Рім, 51 - Бейл, 40; Мефам, 45+2.