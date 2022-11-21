Головне
Збірна Англії розгромила Іран у першому турі ЧС-2022
Сьогодні 17:13 1691
Чемпіонат світу-2022: розклад, календар, результати, турнірна таблиця
Сьогодні 23:18 7779
США та Вельс не виявили сильнішого у 1 турі ЧС-2022
Сьогодні 23:01 99
Збірна Нідерландів перемогла Сенегал у 1 турі ЧС-2022
Сьогодні 20:01 518
Беленюк заявив про вихід з НОК України
Сьогодні 19:54 777
США - Вельс: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022
Сьогодні 19:27 742
Сенегал - Нідерланди - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022
Сьогодні 17:58 2275
Гол Циганкова приніс Динамо перемогу над Вересом у 14 турі УПЛ
Сьогодні 15:53 569
Сидорчук порушив правила паркування у супроводі Бущана та Денисова - ВІДЕО
Сьогодні 13:12 4103
Історія дня. Як журналіст виживав і виїжджав з Мелітополя
Сьогодні 11:32 731
Прямі трансляції

США та Вельс не виявили сильнішого у 1 турі ЧС-2022

Сьогодні 23:01 99 0
На гол Веа відповів Бейл
США та Вельс не виявили сильнішого у 1 турі ЧС-2022
#Вельс, #США, #ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

У матчі першого туру групи В чемпіонату світу-2022 з футболу збірна США зіграла внічию з Вельсом.

На 10-ій хвилині зустрічі Сарджент мав виводити США вперед, але його бракували дещо влучності. А на 36-ій хвилині Пулішич виконав чудову передачу і Тімоті Веа вміло переграв голкіпера суперника - 1:0.

У другому таймі гравці Вельсу намагалися вирівняти рахунок на табло. Ремсі наважився на індивідуальний прохід - самовідданий підкат захисника американці зупинив його прохід. Робертс непогано прострілював у штрафний майданчик, але захисник розрядив ситуацію. 

Девісу в центрі штрафного майданчику забезпечили скидання під удар головою в падінні, проте Тернер потім потягнув м'яч під поперечиною. Через хвилину Мур пробив вище воріт американців.

А на 80-ій хвилині арбітр призначив пенальті у ворота США - Циммерман порушив правила проти Бейла. Сам потерпілий потужний ударом зрівняв рахунок - 1:1. Матч завершився внічию.

Нагадаємо, що в іншому матчу групи В збірна Англії розгромила Іран (6:2). То ж після першого туру у групі В лідирує збірна Англії. 

У другому турі чемпіонату світу, 25 листопада, збірна Англії зіграє з США, а Вельс - з Іраном.

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022
Група В, 1 тур
21 листопада, 2022 рік

США - Вельс 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 36 Веа, 1:1 - 82 Бейл (пен)

США: Тернер, Дест (Єдлін, 74), Рім, Циммерман, Робінсон, Маккенні (Ааронсон, 66), Адамс, Муса (Акоста, 74), Пулішич, Веа (Морріс, 88), Саргент (Райт, 74).

Вельс: Геннессі, Мефам, Родон, Б. Девіс, Робертс, Ампаду (Моррелл, 90+5), Ремзі, Н. Вілліамс (Б. Джонсон, 78), Вілсон (Сорба, 90+2), Бейл, Джеймс (К. Мур, 46).

Попередження: Дест, 11; Маккенні, 13; Рім, 51 - Бейл, 40; Мефам, 45+2.

Коментарі ()
Популярне зараз
Сенегал - Нідерланди: де дивитися матч ЧС-2022 Сенегал - Нідерланди: де дивитися матч ЧС-2022 5774
Чемпіонат світу-2022: розклад, календар, результати, турнірна таблиця Чемпіонат світу-2022: розклад, календар, результати, турнірна таблиця 7779
Рейтинг ATP: Джокович повернувся до ТОП-5 Рейтинг ATP: Джокович повернувся до ТОП-5 35350
Англія - Іран: де дивитися матч ЧС-2022 Англія - Іран: де дивитися матч ЧС-2022 8066
Рейтинг WTA: Калініна залишається першою ракеткою України Рейтинг WTA: Калініна залишається першою ракеткою України 254408
Верес - Динамо: де дивитися матч УПЛ Верес - Динамо: де дивитися матч УПЛ 5864
Рекомендуємо
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 25168
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 19419
Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів 18726 12
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 94155 1
Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію 31964 2
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 22246