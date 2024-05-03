Греція ще більше відірвалась від України, а Італія та Німеччина гарантували собі додаткові місця в ЛЧ: оновлена таблиця коефіцієнтів УЄФА

Джерело - Чемпіон.
За підсумками перших матчів 1/2 фіналу єврокубків сезону-2023/24 Україна посідає 18-те місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА. Цього тижня від нашої асоціації вкотре збільшила свій відрив Греція, у якої залишився один представник у Лізі конференцій — Олімпіакос.
Натомість Україна останній клуб втратила ще в лютому, коли донецький Шахтар вилетів у стиковому раунді Ліги Європи від французького Марселя. Нагадаємо, на початку сезону в України було 5 клубів у єврокубках, проте київське Динамо, Дніпро-1 та полтавська Ворскла припинили виступи ще на стадії кваліфікації, а луганська Зоря не змогла подолати груповий етап ЛК.
Найкращий показник сезону наразі має Італія, в якої залишилося 3 команди в континентальних змаганнях: Аталанта, Рома, (ЛЄ) та Фіорентина (ЛК). Друге проміжне місце в поточній єврокампанії собі вже забезпечила Німеччина. Зазначимо, що дві найкращі асоціації за підсумками сезону-2023/24 гарантовано отримають по одній додатковій перепустці до наступної Ліги чемпіонів.
Таблиця коефіцієнтів УЄФА
|#
|Країна
|19/20
|20/21
|21/22
|22/23
|23/24
|Заг.
|К-сть
клубів
|1
|Англія
|18,571
|24,357
|21,000
|23,000
|17,375
|104,303
|1/8
|2
| Італія
|14,928
|16,285
|15,714
|22,357
|19,857
|89,141
|3/7
|3
|Іспанія
|18,928
|19,500
|18,428
|16,571
|15,437
|88,864
|1/8
|4
|Німеччина
|18,714
|15,214
|16,214
|17,125
|18,642
|85,909
|3/7
|5
|Франція
|11,666
|7,916
|18,416
|12,583
|16,250
|66,831
|2/6
|6
| Нідерланди
|9,400
|9,200
|19,200
|13,500
|10,000
|61,300
|0/5
|7
|Португалія
|10,300
|9,600
|12,916
|12,500
|11,000
|56,316
|0/6
|8
|Бельгія
|7,600
|6,000
|6,600
|14,200
|14,200
|48,600
|1/5
|9
|Туреччина
|5,000
|3,100
|6,700
|11,800
|12,000
|38,600
|0/4
|10
| Чехія
|2,500
|6,600
|6,700
|6,750
|13,500
|36,050
|0/4
|11
| Шотландія
|9,750
|8,500
|7,900
|3,500
|6,400
|36,050
|0/5
|12
| Швейцарія
|6,400
|5,125
|7,750
|8,500
|5,200
|32,975
|0/5
|13
| Австрія
|5,800
|6,700
|10,400
|4,900
|4,800
|32,600
|0/5
|14
|Норвегія
|3,750
|6,500
|7,625
|5,750
|8,000
|31,625
|0/4
|15
| Данія
|5,125
|4,125
|7,800
|5,900
|8,500
|31,450
|0/4
|16
|Ізраїль
|2,375
|7,000
|6,750
|6,250
|8,750
|31,125
|0/4
|17
|Греція
|4,900
|5,100
|8,000
|2,125
|10,400
|30,525
|1/5
|18
|Україна
|7,200
|6,800
|4,200
|5,700
|4,100
|28,000
|0/5
|19
| Сербія
|6,000
|5,500
|9,500
|5,375
|1,400
|27,775
|0/5
Клубний рейтинг коефіцієнтів для національних асоціацій розраховується на основі результатів усіх клубів конкретної асоціації в Лізі чемпіонів (ЛЧ), Лізі Європи (ЛЄ) та Лізі конференцій (ЛК) УЄФА за останні 5 сезонів. Рейтинг визначає кількість місць для кожної асоціації (країни) на майбутні єврокубкові сезони.
Система нарахування балів
Очки нараховуються за наступною схемою:
- перемога в матчі групового етапу та вище - 2 очка;
- перемога в матчі кваліфікації та плей-оф кваліфікації - 1 очко;
- нічия в матчі групового етапу та вище - 1 очко;
- нічия в матчі кваліфікації та плей-оф кваліфікації - 0,5 очка;
- бонус за участь у груповому етапі (ЛЧ, ЛЄ) - 4 очки;
- бонус за вихід до 1/8 фіналу (ЛЧ) - 4 очки;
- перше місце у групі (ЛЄ) - 4 очки;
- друге місце у групі (ЛЄ) - 2 очки;
- перше місце у групі (ЛК) - 2 очки;
- друге місце у групі (ЛК) - 1 очко;
- вихід до 1/8 фіналу, чвертьфіналу, півфіналу та фіналу (ЛЧ, ЛЄ) - додатково по 1 очку;
- вихід до 1/2 фіналу та фіналу (ЛК) - додатково по 1 очку.
Додатково
- Результати серій пенальті не впливають на підрахунок.
- Для матчів плей-оф, які спочатку планувалися у звичайному форматі, а потім були скорочені до одного матчу, нарахування очок змінюється наступним чином:
- три очки за перемогу (в основний та додатковий час);
- два очка кожній команді у разі нічиєї (після основного та додаткового часу);
- одне очко за поразку (в основний чи додатковий час).
Розрахунок коефіцієнта
Коефіцієнт є сумою середнього значення за поточний сезон (загальна кількість набраних балів ділиться на число клубів конкретної асоціації, що беруть участь у євросезоні) плюс результати попередніх 4 сезонів. У разі рівності коефіцієнтів вище місце посідає асоціація з вищим коефіцієнтом за попередній сезон.
Рейтинг оновлюється після кожного раунду клубних змагань УЄФА.
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