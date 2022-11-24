Збірна Бразилії завдяки дублю Рішарлісона перемогла Сербію у 1 турі ЧС-2022

Другий гол Рішарлісона став надзвичайно видовищним

Джерело - Чемпіон.

У матчі першого туру групи G чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Бразилії святкувала перемогу над Сербією.

Перша половина матчу пройшла за значної переваги бразильців. На 10-ій хвилині Неймар загрожував воротам суперник, але захисник заблокував. А через чотири хвилини знову на вістрі атаки Бразилії був Неймар і цього разу його удар парирував голкіпер Сербії.

На 27-ій хвилині матчу Сілва виконав чудову передачу у штрафний майданчик - голкіпер випередив Вінісіуса. Через вісім хвилин голкіпер збірної Сербії спіймав м’яч після удару Рафіньї зі штрафного. Вінісіус обікрав Міленковича і мав вийти один на один з голкіпером, але сербський захисник встиг завадити йому пробити по воротах, тим самим виправивши свою помилку.

На 60-ій хвилині матчу Сандро поцілив у штангу воріт сербської команди. Через три хвилини бразильці свого досягнули: Рішарлісон вдало зіграв на добиванні після того, як голкіпер Мілінкович-Савич парирував удар Вінісіуса.

На 73-ій хвилині Рішарлісон подвоїв рахунок у матчі: передачу Вінісіуса він прийняв одним дотиком, а іншим ударом у падінні ножицями відправив м'яч у сітку воріт суперника. Рішарлісон оформив не лише дубль у матчі, а й забив, на цей час, найкрасивіший гол на чемпіонаті світу-2022.

Каземіро здійснив ривок до воріт суперника та пробив з межі штрафного майданчика та поцілив у перекладину воріт суперника. Трохи не пощастило, а міг бути ефектний гол.Через пару хвилин Фред завдав неймовірного удару з межі штрафного майданчика - впорався Мілінкович-Савич, котрий видав надзвичайний сейв, не дозволивши м'ячу опинитись у сітці. Матч завершився з рахунком 2:0 на користь збірної Бразилії.

У другому турі чемпіонату світу, 28 листопада, збірна Бразилії зіграє зі Швейцарією, а Сербія - з Камеруном. Раніше збірна Швейцарії здолала Камерун.

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022

Група G, 1 тур

24 листопада, 2022 рік

Бразилія - Сербія 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 63 Рішарлісон, 2:0 - 73 Рішарлісон

Бразилія: Аліссон, Даніло, Маркіньос, Тьяго Сілва, Алекс Сандро, Каземіро, Пакета, Рафінья, Рішарлісон, Вінісіус, Неймар

Сербія: Ваня Мілінкович-Савич, Павлович, Велькович, Міленкович, Младенович, Сергєй Мілінкович-Савич, Гудель, Лукич, Живкович, Тадич, Мітрович

Попередження: Павлович, 7; Гудель, 49; Лукич, 64