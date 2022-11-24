Головне
Збірна Бразилії завдяки дублю Рішарлісона перемогла Сербію у 1 турі ЧС-2022
Сьогодні 22:55 145
Рішарлісон забив фантастичний гол боковими ножицями в матчі Бразилія - Сербія на ЧС-2022
Сьогодні 23:01 255
Бразилія - Сербія 2:0. Як це було
Сьогодні 22:55 5008
Роналду приніс перемогу Португалії над Ганою завдяки суперечливому пенальті - ВІДЕО
Сьогодні 20:31 552
Збірна Португалії переграла Гану у 1 турі ЧС-2022
Сьогодні 19:58 440
Уругвай та Південна Корея не визначили сильнішого в 1 турі ЧС-2022
Сьогодні 16:55 473
Гол Емболо приніс Швейцарії перемогу над Камеруном у 1 турі ЧС-2022
Сьогодні 13:56 333
Бразилія з Неймаром та Португалія з Роналду стартують: розклад матчів 24 листопада на чемпіонаті світу-2022
Сьогодні 09:06 489
Гол дня: Гаві потужним ударом упритул зі штангою довершив розгром Коста-Рики на ЧС-2022 - ВІДЕО
Вчора 23:45 570
Бельгія мінімально переграла Канаду в 1 турі ЧС-2022
Вчора 22:57 459
Прямі трансляції

Збірна Бразилії завдяки дублю Рішарлісона перемогла Сербію у 1 турі ЧС-2022

Сьогодні 22:55 145 0
Другий гол Рішарлісона став надзвичайно видовищним
Збірна Бразилії завдяки дублю Рішарлісона перемогла Сербію у 1 турі ЧС-2022
Фото: AFP
#Бразилія, #Сербія, #ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

У матчі першого туру групи G чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Бразилії святкувала перемогу над Сербією.

Перша половина матчу пройшла за значної переваги бразильців. На 10-ій хвилині Неймар загрожував воротам суперник, але захисник заблокував. А через чотири хвилини знову на вістрі атаки Бразилії був Неймар і цього разу його удар парирував голкіпер Сербії. 

На 27-ій хвилині матчу Сілва виконав чудову передачу у штрафний майданчик - голкіпер випередив Вінісіуса. Через вісім хвилин голкіпер збірної Сербії спіймав м’яч після удару Рафіньї зі штрафного. Вінісіус обікрав Міленковича і мав вийти один на один з голкіпером, але сербський захисник встиг завадити йому пробити по воротах, тим самим виправивши свою помилку.

На 60-ій хвилині матчу Сандро поцілив у штангу воріт сербської команди. Через три хвилини бразильці свого досягнули: Рішарлісон вдало зіграв на добиванні після того, як голкіпер Мілінкович-Савич парирував удар Вінісіуса.

На 73-ій хвилині Рішарлісон подвоїв рахунок у матчі: передачу Вінісіуса він прийняв одним дотиком, а іншим ударом у падінні ножицями відправив м'яч у сітку воріт суперника. Рішарлісон оформив не лише дубль у матчі, а й забив, на цей час, найкрасивіший гол на чемпіонаті світу-2022.

Каземіро  здійснив ривок до воріт суперника та пробив з межі штрафного майданчика та поцілив у перекладину воріт суперника. Трохи не пощастило, а міг бути ефектний гол.Через пару хвилин Фред завдав неймовірного удару з межі штрафного майданчика -  впорався Мілінкович-Савич, котрий видав надзвичайний сейв, не дозволивши м'ячу опинитись у сітці. Матч завершився з рахунком 2:0 на користь збірної Бразилії.

У другому турі чемпіонату світу, 28 листопада, збірна Бразилії зіграє зі Швейцарією, а Сербія - з Камеруном. Раніше збірна Швейцарії здолала Камерун.

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022
Група G, 1 тур
24 листопада, 2022 рік

Бразилія - Сербія 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 63 Рішарлісон, 2:0 - 73 Рішарлісон

Бразилія: Аліссон, Даніло, Маркіньос, Тьяго Сілва, Алекс Сандро, Каземіро, Пакета, Рафінья, Рішарлісон, Вінісіус, Неймар

Сербія: Ваня Мілінкович-Савич, Павлович, Велькович, Міленкович, Младенович, Сергєй Мілінкович-Савич, Гудель, Лукич, Живкович, Тадич, Мітрович

Попередження: Павлович, 7; Гудель, 49; Лукич, 64

Коментарі ()
Популярне зараз
Швейцарія - Камерун - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 Швейцарія - Камерун - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 1176
Англія - США: онлайн-трансляція матчу ЧС-2022 Англія - США: онлайн-трансляція матчу ЧС-2022 1235
Бразилія - Сербія 2:0. Як це було Бразилія - Сербія 2:0. Як це було 5008
Уругвай - Південна Корея: стартові склади команд Уругвай - Південна Корея: стартові склади команд 2303
Бразилія - Сербія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 Бразилія - Сербія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 1244
Уругвай - Південна Корея: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022 Уругвай - Південна Корея: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022 1902
Рекомендуємо
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 22284
32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 37374
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 10217
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 25826
Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф 17126 26
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 20625